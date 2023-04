Onlinekonferenz: Jetzt als Frühbucher der Mastering Microservices profitieren

Nur noch bis einschließlich 25. April 2023 gilt der Frühbucherrabatt für die Mastering Microservices 2023. Die ganztägige Onlinekonferenz findet am 23. Mai statt. Sie richtet sich an Softwarearchitekten und Entwickler sowie Unternehmen, die bei den neuesten Entwicklungen im Bereich der Microservices auf dem Laufenden bleiben will. Wer jetzt bucht, zahlt nur 199 Euro (alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.). Das sind 50 Euro weniger als ab dem 26. April.

Microservices – gewusst wie?

Microservices sind aus der Welt der Anwendungsentwicklung nicht mehr wegzudenken. Das Architekturparadigma hat mittlerweile zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, doch obgleich mit Microservices Software modularer, schneller und leichter anpassbar werden kann, hat ihr Einsatz seine Tücken. Diesen konstruktiv zu begegnen, dafür steht die zum dritten Mal stattfindende Onlinekonferenz ein.

Den sieben Vorträgen der renommierten Experten und Expertinnen können die Teilnehmenden vom eigenen Schreibtisch aus lauschen – die Mastering Microservices wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach ihrem Vortrag in sogenannten Breakout-Sessions via Zoom für Fragen zur Verfügung. Im Nachgang finden Besucher sämtliche Vorträge als Aufzeichnungen. Außerdem erhalten sie Zugang zu den Konferenzmaterialien.

Das sind die Themen der Online-Konferenz:

Microservices schneiden mit Event Storming

Erfolg – mit Microservices oder anderen Architekturen?

Extrahieren von Micro-Frontends aus einer monolithischen Frontend-Anwendung

Microservices aus dem Monolithen mit Domain Storytelling herausarbeiten

Architekturbewertungen bei Microservices-Anwendungen

Shared Data in verteilten Architekturen

Asynchrone Patterns für modernes Softwarearchitektur-Design

Namhafte Experten

Speaker der Onlinekonferenz sind Arne Limburg, Eberhard Wolff, Billy Lando, Henning Schwentner, Stefan Zörner, Lars Röwekamp und Susanne Braun, die sich allesamt als Buchautoren oder mit Vorträgen auf etlichen Konferenzen einen Namen beim Thema Microservices gemacht haben.

Die Mastering Microservices ist für Fachleute gedacht, die in ihrem Berufsalltag mit Microservices zu tun haben und wissen wollen, wie sie technische Probleme lösen können und wo die Architekturreise hingeht. Weitere Informationen lassen sich der Konferenz-Website entnehmen.

Die beiden früheren Auflagen der Mastering Microservices hatten deutlich mehr als 200 beziehungsweise 300 Teilnehmende.

