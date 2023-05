Onlineshop: Bei Amazon soll künftig eine KI im Stile von ChatGPT bedienen

Amazon will offenbar den Ausgangspunkt seines Geschäfts, das Onlineshopping, mit einer KI-Suche versehen. Entsprechende Stellenanzeigen wurden von mehreren US-Medien gesichtet. Vor allem bei der Suche nach einem leitenden Softwareentwickler lässt das US-Unternehmen mit Sitz in Seattle keinen Zweifel an seinen Absichten.

So ist die Rede davon, die "Amazon-Suche mit einem interaktiven Gesprächserlebnis" neu zu konzipieren. Nutzer sollen Antworten auf ihre Fragen erhalten, Produkte vergleichen können und personalisierte Vorschläge erhalten. Amazon selbst bewertet die Änderung laut Stellenanzeige als einschneidend. Für die KI-Suche sollen "Deep-Learning-Techniken der nächsten Generation" eingesetzt werden. Gegenüber US-Medien wollte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht weiter dazu äußern.

KI ist für Amazon ein großes Thema

Dass Amazon den KI-Chatbot-Trend aufgreift, dürfte nur wenige überraschen. Wenn es darum geht, Kunden durch Einsatz neuer Technik zum Einkaufen zu motivieren, zeigte sich das Unternehmen in der Vergangenheit bereits einfallsreich. Sprachassistent Alexa dient unter anderem diesem Zweck. Nicht immer hatte Amazon dabei aber ein glückliches Händchen. So wurden die aufklebbaren Bestellknöpfe namens Dash im Jahr 2019 wieder abgeschaltet.

Bei den KI-Chatbots würde Amazon dem Beispiel von ChatGPT und Google Bard folgen. Ob einer der größten Kritikpunkte an der Amazon-Suche – die Platzierung gesponserter Produkte – mit einer KI-Unterstützung wegfallen würde, ist allerdings fraglich. Generell ist KI auch für Amazon gerade ein großes Thema: Erst Anfang Mai hatte Amazon-CEO Andy Jassy ein eigenes Sprachmodell angekündigt. Er erwartet zudem Wachstum dank KI-Anwendungen, die in der Cloud betrieben werden.

(mki)