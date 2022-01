OnlyOffice Docs 7.0: eigene Formulare und sicherere Tabellen

Ascensio System SIA hat Version 7.0 der Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Anwendung veröffentlicht. Nutzerinnen und Nutzer können nun ausfüllbare Formulare selbst erstellen oder sie in bereits vorliegende Dokumente einarbeiten. Dafür stehen verschiedene Felder wie Drop-down-Listen oder Checkboxen zur Verfügung, auch Bilder sind erlaubt. Die Formulare sind in der kommerziellen und in der Open-Source-Version verfügbar und über Farbeinstellungen personalisierbar. Gruppiert man Felder mit inhaltlichem Bezug, können Nutzer sie gleichzeitig ausfüllen. Die ausführbaren Formulare lassen sich nicht nur lokal bearbeiten, sondern sind auch über Android- und iOS-App ausfüllbar.

Der Tabelleneditor hat einen Passwortschutz für Arbeitsblätter und -mappen spendiert bekommen. Zudem sorgt die neue Funktion für Abfragetabellen dafür, Daten effizienter aufzubereiten. Dabei werden sie aus einer oder mehreren Tabellen kombiniert. Eine Versionshistorie garantiert, dass alle Versionen gespeichert sind und nichts verloren gehen.

Um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, haben die ONLYOFFICE-Entwickler die Kommentarfunktion in allen Editoren überarbeitet. Sie erlaubt es jetzt, Kommentare zu sortieren. Weitere Features finden sich im Blog. OnlyOffice stellt mit Docs 7.0 den Quellcode der professionellen Bearbeitungsfunktionen vergangener Versionen Open Source zur Verfügung.

(nb)