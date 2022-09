Opel-Submarke GSe: Erstes Modell wird der Astra mit kräftigem Plug-in-Hybrid

In der Autobranche geht eine neue Mode um. Von frischen Submarken erhoffen sich die Hersteller ein erweitertes Maß an Aufmerksamkeit. Opel steigt in dieses Rennen mit dem wiederbelebten Kürzel "GSe" ein. Vereint werden soll hier die Kombination aus elektrifizierten Antrieben und einer sportlichen Ausstattung. Erster Ableger wird der Astra mit dem kräftigeren von zwei Plug-in-Hybriden.

Astra GSe: Plug-in-Hybrid mit 165 kW

Auf der Plattform des aktuellen Astra bietet Stellantis zwei Plug-in-Hybride an. Mit 133 kW gibt es ihn schon seit ein paar Monaten, der PHEV mit 165 kW war bislang nur im Peugeot 308 zu haben. Nun bietet Opel diesen Antrieb auch im Astra an und steckt ihn in die sportive GSe-Ausstattung. Zu der gehören Sportsitze und ein straffer abgestimmtes Fahrwerk, mit dem die Karosserie 10 mm näher an der Straße liegt. Nachgeschärft haben will Opel auch das Ansprechverhalten von Lenkung und Bremsen, die hier "unmittelbar und direkt auf jeglichen Befehl des Fahrers" reagieren würden. Ein Testwagen mit dem 133 -kW-Plug-in-Hybrid diesseits dieser Zuspitzung ließ bei der Dosierung der Bremse noch Raum für Verbesserung erkennen.

Bild 1 von 6 Opel Astra GSe (6 Bilder) Opel bietet im Astra künftig auch den stärkeren von zwei Plug-in-Hybriden an, die Stellantis auf dieser Basis im Sortiment hat. Zumindest vorerst wird es den Astra PHEV mit 165 kW Systemleistung nur als GSe geben.



Kaum schneller

Opel verspricht nicht näher spezifizierte Bestwerte bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, doch ein Seitenblick auf die beiden Peugeot 308 PHEV legt nahe, sich diesbezüglich keine übertriebenen Hoffnungen zu machen. Dort sind die Unterschiede trotz 32 kW Differenz bei der Systemleistung ziemlich gering – das Spitzenmodell kann sich gerade im Standardsprint kaum nennenswert absetzen. Preise nennt Opel noch nicht. Wir rechnen aber damit, dass sich die Firma nah am 380 orientieren wird. Das würde einen Listenpreis von rund 45.000 Euro bedeuten.

Elektroauto folgt

GSE stand einst für "Grand Sport Einspritzung", künftig soll es mit "Grand Sport electric" übersetzt werden. Folgt man dieser Logik, ist es einigermaßen überraschend, dass der erste Ableger dieser Submarke ein Plug-in-Hybrid wird. Naheliegender wäre die Premiere des Astra-e gewesen, dessen Vorstellung kurz bevorstehen dürfte. Die technischen Eckdaten liefert Peugeot mit dem e-308: 115 kW Motorleistung, 100 kW Ladeleistung, 54 kWh Energiegehalt im Akku.

(mfz)