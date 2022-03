Open Banking: Apple übernimmt offenbar britisches Startup

Apple scheint tiefer in die FinTech-Branche einzusteigen: Das Unternehmen hat einem Bericht zufolge das britische Banking-Startup Credit Kudos übernommen, dessen Hauptprodukt eine Risikoabschätzung für Kreditgeber ist. Der Deal ist schon Anfang der Woche abgeschlossen worden, wie The Block unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Eine Bestätigung des Kaufs liegt bislang nicht vor, die Website der Banking-Firma verlinkt aber bereits auf Apples Datenschutzangaben und Geschäftsbedingungen.

Startup setzt auf "Open Banking"

Die 2015 gegründete Firma Credit Kudos habe zuletzt im Frühjahr 2020 neues Risikokapital in Höhe von rund 6,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und sei jetzt mit rund 150 Millionen Dollar bewertet worden, schreibt The Block. Es wäre damit eine der größeren Apple-Übernahmen der letzten Zeit, der Konzern kauft gewöhnlich sehr kleine Startups oder Teams.

Credit Kudos setzt auf "Open Banking": Finanzdienstleister können so über offene Schnittstellen – nach Freigabe durch den Nutzer – auf das Konto zugreifen. Das Startup führt auf diese Weise eine Analyse der Kontoaktivitäten durch und prüft so die Kreditwürdigkeit. Letztlich wird damit eine Risikoabschätzung für Kunden wie etwa eine Bank oder einen anderen Kreditgeber erstellt.

Immer mehr Apple-Finanzdienstleistungen

Zu welchem Zweck sich Apple die Firma mitsamt Technik einverleibt, bleibt vorerst offen. Apple hat das Angebot an Finanzdienstleistungen in den vergangenen Jahren schrittweise ausgebaut, neben Apple Pay bietet das Unternehmen in den USA auch die Kreditkarte "Apple Card" sowie einen Dienst zum direkten Übermitteln von Geldbeträgen zwischen Endnutzern an. Die beiden letztgenannten Dienste gibt es bislang nicht in Europa. Einem vorausgehenden Bericht zufolge erwägt Apple zudem die Integration einer Später-Zahlen-Funktion in Apple Pay. Bislang verlässt sich der Konzern dabei aber auf Bank-Partner aus der Finanzbranche.

(lbe)