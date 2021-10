Open Parliament TV: Suchmaschine für Bundestagsreden mit Videoaufzeichnungen

Wer wissen will, was im Bundestag wozu gesagt wurde, muss bislang umständlich suchen. Ein Portal erleichtert die Recherche deutlich und will zum Vorbild werden.

Blick in den Plenarsaal des Bundestags am 9. Oktober 2021. Im Hintergrund Holzkisten, vermutlich mit Sitzgelegenheiten für weitere Abgeordnete. (Bild: heise online / anw)