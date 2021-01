Open-Source-Firewall OPNsense 21.1 ist da

Ab sofort steht die freie Firewall-Distribution auf Open-Source-Basis OPNsense in der Version 21.1 zum Download bereit. Die Entwickler haben vor allem die Funktionalität ausgebaut und verschiedene Bereiche effektiver vor möglichen Attacken abgesichert.

Verbessert und abgesichert

OPNsense basiert auf FreeBSD und setzt unter anderem auf die Kryptobibliothek LibreSSL. Einem Beitrag im offiziellen Forum zufolge haben die Entwickler in der aktuellen Ausgabe 21.1 zum Beispiel die Firewall-Regeln und NAT-Kategorien verbessert. Der Graph für Netzwerkverkehr unterstützt nun IPv6. Außerdem gibt es eine UEFI-Unterstützung.

Die Entwickler geben an, dass die VPN-Lösung WireGuard weiterhin und auch in Zukunft mit an Bord ist. Zusätzlich wurden Tools wie Dnsmasq in aktuellen Versionen implementiert. Dnsmasq sorgte erst kürzlich mit mehreren Sicherheitslücken für Schlagzeilen. Nun ist die abgesicherte Dnsmasq-Version 2.83 dabei.

Den kompletten Changelog und weitere Infos zu OPNsense 21.1 kann man im Forum nachlesen.

(des)