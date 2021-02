Open Source: Google sucht Mentoren mit Ideen für den diesjährigen Summer of Code

Bereits zum 17. Mal schreibt Google den Summer of Code (GSoC), seine Programmierinitiative zur Förderung von Open Source, aus: Die neue Ausgabe steht unter besonderen Vorzeichen, da die Pandemie alle physischen Treffen in der Gruppe weiterhin mit einem Fragezeichen versieht. Vom 7. Juni bis 16. August können Entwickler und Entwicklerinnen ab 18, die studieren, unter den Fittichen einer Mentorenorganisation zehn Wochen lang ein eigenes Programmierprojekt betreiben.

Mentoringpartner im Open-Source-Bereich gesucht

Organisationen, die sich für ein ehrenamtliches Mentoring im Rahmen der GSoC 2021 interessieren, können sich bis zum 19. Februar bei Google dafür bewerben. 40 neue Mentoringanbieter können dieses Jahr zusätzlich zu den langjährigen Partnern mit ins Boot kommen, und die Ausrichter rufen ihre bisherigen Mentorinnen und Mentoren auf, geeignete Personen und Institutionen zum Mitmachen zu ermutigen.

Im Sommer 2020 hatten rund 1100 Studierende das Programm absolviert, ihnen standen über 2000 Mentoren von rund 200 Open-Source-Organisationen beiseite. Der Mix an Teilnehmern und Mentoringpartnern gilt als bunt, und diese Vielfalt ist seitens Ausrichter ausdrücklich erwünscht, lässt sich der Blogausschreibung entnehmen. So begleiten einige alteingesessene Organisationen das sommerliche Programmier-Bootcamp bereits seit Jahren und sind selbst schon seit Jahrzehnten aktiv, während andere erst seit kurzem existieren und direkt mitmachen.

Sommerliches Programmier-Bootcamp für Open-Source-Projekte

Den Summer of Code (GSoC) gibt es seit 2005 in jährlichem Rhythmus. In dem Programm treffen Studierende auf Mentoring-Organisationen aus dem Open-Source-Umfeld, die für ihre Projekte neue Mitwirkende suchen. Die jungen Entwickler können sich über den Sommer drei Monate lang (von Juni bis August) in die Projekte einbringen, insgesamt haben schon rund 16.000 Programmierinnen und Programmierer den GSoC besucht.

Im Oktober 2020 hatte Google Änderungen an den Rahmenbedingungen bekannt gegeben. Pandemiebedingt ändern sich zum Beispiel der Umfang der Projekte und der Zeitaufwand, den Teilnehmer für ihre Projekte aufbringen müssen. Ab sofort können am Mentoring interessierte Organisationen sich mit Projektvorschlägen bewerben. Studierende können ihre Bewerbungen dann ab dem 29. März 2021 einreichen.

