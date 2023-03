Open Source in Unternehmen: Die beliebtesten Programmiersprachen und Frameworks

OpenLogic by Perforce hat in Zusammenarbeit mit der Open Source Initiative (OSI) die Studie "2023 State of Open Source" durchgeführt. Darin untersuchen der IT-Dienstleister und die gemeinnützige Gesellschaft, in welchem Umfang und welche Open-Source-Technologien in Unternehmen zum Einsatz kommen. Die beliebteste Programmiersprache ist demnach JavaScript, das meistgenutzte Framework React.js. Die Ergebnisse basieren auf rund 870 Antworten weltweit und zeigen einen Trend zu mehr Open Source in Unternehmen, aber auch Schwierigkeiten im Umgang mit quelloffener Software.

Viele Einsatzbereiche für Open-Source-Software

Innerhalb des letzten Jahres hat laut 80 Prozent der Befragten der Einsatz von Open-Source-Software (OSS) in ihren Unternehmen zugenommen, in 41 Prozent der Fälle sogar deutlich. Einen reduzierten Einsatz haben nur 1,5 Prozent der Befragten verzeichnet. Zu den Branchen mit dem höchsten Zuwachs zählen Energie, Öl und Gas (94 Prozent) und Telekommunikation (90 Prozent).

Die Einsatzzwecke sind dabei vielfältig. Open-Source-Software kommt sowohl in Form von Tools für den Software Development Lifecycle (SDCD) als auch für Container(-Orchestrierung), Datenbanken, Blockchain und in Form von Programmiersprachen und Frameworks zur Anwendung. Im Security-Bereich ist allerdings ein Abwärtstrend zu verzeichnen: Im Vergleich zu 22 Prozent im Vorjahr verwenden in dieser Ausgabe nur 15,9 Prozent der Befragten quelloffene Security-Tools.

Die beliebtesten Programmiersprachen, Runtimes und Frameworks

An der Spitze der beliebtesten Open-Source-Programmiersprachen und -Runtimes steht in der Studie die Skriptsprache JavaScript mit 38,4 Prozent. Darauf folgen die objektorientierte Sprache Python mit 34,9 Prozent und die JavaScript-Runtime Node.js mit 31 Prozent. Oracle Java (26,6 Prozent) und PHP (24,5 Prozent) komplettieren die Top 5. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich.

State of Open Source: Die in Unternehmen im Jahr 2022 am häufigsten genutzten Programmiersprachen und Runtimes. (Bild: OpenLogic by Perforce und Open Source Initiative (OSI))

Die eingesetzten Programmiersprachen und Runtimes unterscheiden sich je nach Organisationsgröße: In Unternehmen mit mehr als 5000 Angestellten steht Python an der Spitze, während zwischen 500 und 5000 Beschäftigten am häufigsten Node.js zum Einsatz kommt. In kleineren Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dominiert JavaScript.

Die meistgenutzten Programmiersprachen und Runtimes nach Unternehmensgröße aufgeschlüsselt. (Bild: OpenLogic by Perforce und Open Source Initiative (OSI))

Nach den in Unternehmen verwendeten Frameworks hat die Studie ebenfalls gefragt. Das JavaScript-Framework React.js (25,7 Prozent), das Java-Framework Spring Boot (25,6 Prozent) und die JavaScript-Bibliothek jQuery (24,7 Prozent) führen dort die Beliebtheitsskala an – wie bereits im Jahr zuvor. Die Macher der Studie weisen darauf hin, dass Unternehmen meist mehrere Frameworks verwenden und Mehrfachnennungen möglich waren. Auffällig ist ihnen zufolge, dass nach dem End-of-Life-Datum von AngularJS am 31. Dezember 2021 dessen Einsatz unverändert bei rund 15 Prozent liegt. Zum Zeitpunkt der Befragung lag dieses Datum bereits knapp ein Jahr zurück. Inzwischen ist der Nachfolger Angular in Version 15 verfügbar.

Schwierigkeiten im Umgang mit OSS

Als größte Support-Schwierigkeit sowohl bezüglich Open-Source-Programmiersprachen und -Runtimes als auch in Bezug auf Frameworks sieht etwa die Hälfte der Befragten die Installation, Upgrades und Konfigurationsprobleme. Weitere Schwierigkeiten sind etwa das Mithalten mit Updates und Patches, Build- und Kompilationsprobleme, die Erfahrung und Expertise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie eine mangelnde Dokumentation. Auch in diesen Kategorien waren jeweils Mehrfachnennungen erlaubt.

Dabei fällt auf, dass es kleineren Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden anscheinend leichter fällt, Frameworks auf dem aktuellen Stand zu halten: 37,8 Prozent der dort Arbeitenden nehmen diesen Punkt als eine Schwierigkeit wahr, während er in Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitenden mit 52 Prozent an der Spitze steht.

Zwischen dem 27. September und dem 15. November 2022 führten OpenLogic by Perforce und die Open Source Initiative (OSI) die anonyme Befragung "2023 State of Open Source Software" durch. Sie richtete sich an Berufstätige, die in ihrem Unternehmen mit Open-Source-Software arbeiten. Insgesamt lieferten 872 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierte Antworten. Sie sind in 20 Branchen wie Technologie, Consulting, Herstellung, Gesundheitswesen oder Logistik tätig und stammen aus allen größeren Regionen der Welt. Die vertretenen Berufsbezeichnungen sind vor allem Firmware oder Embedded Systems Developer (14 %), Product Manager (10 %) und Project Manager (9 %).

Gegen eine Angabe ihrer Kontaktdaten können Interessierte die Studienergebnisse einsehen.

(mai)