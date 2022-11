OpenAI fördert zehn Start-ups mit jeweils einer Million Dollar und Early Access

OpenAI hat ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem es Forschern, Ingenieuren und Designern Zugang zu seinen KI-Systemen gewährt. Bis zum 25. November 2022 können sich Start-ups, die KI nutzen, bei Converge für die Teilnahme bewerben. Zehn ausgewählte Gründerteams nehmen zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 an dem Programm teil. Neben der fachlichen Förderung erhalten sie jeweils eine Investition in Höhe von einer Million US-Dollar durch den OpenAI-Start-up-Fonds, in den unter anderem Microsoft als Premiumpartner von OpenAI einzahlt.

Laut der Ankündigung von OpenAI sollen die Programmieranteile der Agenda auf die Bedürfnisse der jeweiligen Teams und deren Projekte zugeschnitten sein. Converge bietet Workshops, Gesprächsrunden sowie Veranstaltungen mit Fachleuten aus dem OpenAI-Team. Geplant ist offenbar über den Kurs hinaus der Aufbau einer Gruppe von Gründern, die transformative Anwendungen mit KI-Einsatz betreiben und ähnliche Interessen verfolgen.

Zugang zur KI von OpenAI und Agenda

Die Converge-Kohorte erhält Zugang zu den KI-Systemen von OpenAI und durch den Early Access wohl auch Einblick in die Entwicklung noch unveröffentlichter Produkte. Bewerben können sich Gruppen und einzelne Gründer in der Seed-Phase. Es wird keine bestimmte Erfahrungsstufe vorausgesetzt, und Researcher auf der Suche nach einer Idee können ebenso mitmachen wie Gründerteams, die schon an einem Produkt arbeiten.

Das Förderprogramm läuft vom 5. Dezember 2022 bis 27. Januar 2023. Es enthält zwei Wochen Programmieren im Dezember, eine Unterbrechung über die Feiertage und drei weitere Programmierwochen im Januar (ab dem 9. Januar 2023). Die Teilnahme ist Remote oder vor Ort möglich, allerdings sollten alle Teilnehmer einplanen, die letzte Januarwoche gemeinsam in San Francisco zu verbringen. Mit der Teilnahme geht keine Verpflichtung einher, künftig die OpenAI-APIs in eigene Produkte einzubauen, und teilnehmen können alle, die grundsätzlich an "bahnbrechenden KI-Modellen" interessiert sind, wie die FAQ zum Programm erläutern.

Für das Accelerator-Programm bewerben

Bis zum 25. November 2022 können Interessierte sich über ein Formular bewerben. Die "Bewerbungsmappe" besteht aus einem Kurzvideo (60 Sekunden), indem die Kandidaten und Kandidatinnen ihre Idee vorstellen. Mehr Informationen und der Link zum Bewerbungsformular lassen sich dem Blogeintrag von OpenAI entnehmen. Interessanterweise scheint es nicht allzu viele vergleichbare Accelerator-Programme für KI-Start-ups zu geben. So könnte das Converge-Programm bereits im Kontext der laufenden Verhandlungen über die nächste Finanzierungsrunde mit Microsoft stehen.

(sih)