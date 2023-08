OpenAI kauft Start-up Global Illumination

OpenAI hat das US-amerikanische Start-up Global Illumination gekauft. Über finanzielle Details des Deals schweigen sich beide Parteien aus. Es handelt sich um die erste Übernahme in der Geschichte des Unternehmens, das unter anderem ChatGPT entwickelt.

Global Illumination ist eine Tech-Firma mit Sitz in New York. Über die Tätigkeiten des Unternehmens finden sich nur wenige Informationen. Zuletzt arbeitete Global Illumination am Open-Source-Videospiel "Biomes", das als "Sandbox-MMORPG für das Internet" beschrieben wird und optisch an Minecraft erinnert. Außerdem soll das Team zuvor Beiträge zur Entwicklung von Instagram und Facebook sowie Youtube, Google, Pixar und Riot Games geleistet haben – die Mitarbeiter waren unter anderem bei Meta angestellt, bevor sie zu Global Illumination wechselten.

Alle Mitarbeiter von Global Illumination würden sich nun OpenAI anschließen, heißt es in einer kurzen Mitteilung. Dabei handelt es sich laut Webseite des Unternehmens um 8 Personen. Bei OpenAI sollen sie an den "Kernprodukten" der Firma arbeiten, darunter explizit auch ChatGPT. "Wir sind sehr gespannt auf den Einfluss, den sie hier bei OpenAI haben werden", heißt es in einer Mitteilung.

New York Times prüft Klage gegen OpenAI

OpenAI steht derweil vor juristischen Herausforderungen: Die New York Times prüft Berichten zufolge eine Urheberrechtsklage gegen OpenAI, weil Texte der Zeitung ins Training für die KI-Modelle eingeflossen sind. Laut NPR verhandeln New York Times und OpenAI seit Wochen über eine finanzielle Kompensierung dafür.

Eine solche Gerichtsverhandlung könnte erstmals klären, inwiefern das Training von KI-Modellen mit Zeitungsartikeln legal ist. Im drastischsten Fall könnte OpenAI dazu verordnet werden, seine KI-Modelle zu löschen und Nachfolgesysteme ausschließlich auf Basis genehmigter Quellen zu trainieren.

(dahe)