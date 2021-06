OpenProject 11.3 integriert GitHub

Künftig lassen sich GitHub-Projekte direkt in OpenProject nachverfolgen. Diese Verknüpfung ist Teil der neuen Version 11.3 der freien Projektmanagementsoftware. Ist das Modul einmal hinzugefügt, findet es sich als eigener Tab in der Detailansicht der Arbeitspakete.

Alle Funktionen direkt in OpenProject

Anschließend lassen sich alle Aktivitäten des verlinkten GitHub-Projekts auf dieser OpenProject-Seite verfolgen. Unter anderem können Entwickler von hier aus neue Funktionen für ihre Software planen, einen neuen Zweig erstellen und eine Pull-Anfrage durchführen.

Wurde eine solche bereits in GitHub selbst vorgenommen, lässt sie sich ebenfalls nachträglich mit OpenProject verknüpfen. Ändert sich der Status einer Pull-Anfrage, lässt sich dies ebenfalls direkt in der Projektmanagementsoftware einsehen.

Codeänderungen im Blick behalten

Darüber hinaus zeigt OpenProject auch die Ergebnisse von GitHub Actions an, wobei es sich um ein CI/CD-Werkzeug handelt. Außerdem können Programmierer OpenProject ebenfalls zur Codekontrolle einsetzen, indem dessen Änderungen und zugehörige Projektinformationen direkt einsehen können.

Hinzu kommen in der neuen Version einige Änderungen an der Nutzeroberfläche und viele Bugfixes. Details hierzu und der GitHub-Integration finden sich in der Ankündigung des Release. Kurz zuvor hatte OpenProject bereits eine Verknüpfung mit Nextcloud vorgestellt.

(fo)