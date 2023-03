OpenProject 12.5 erlaubt Uploads und Verknüpfungen in Nextcloud

Mit der neuen Version 12.5 vertieft die Projektmanagement-Suite OpenProject seine Integration in Nextcloud. Unternehmen, die die beiden Open-Source-Programme nutzen, können neue Dateien jetzt direkt aus einem OpenProject-Arbeitspaket heraus in den Nextcloud-Speicher hochladen und verknüpfen. Umgekehrt können Nutzer auch bei der Erstellung eines neuen Arbeitspakets auf Dateien und Ordner zurückgreifen, die in Nextcloud gespeichert sind.

Besserer Überblick

Das soll Komfort und vor allem Übersichtlichkeit schaffen, weil Nutzer eine bessere Durchsicht und Bewertung von Dateien sowie Einblicke in den generellen Fortschritt des Projekts von beiden Programmen aus erlangen können. Weitere Features, wie die neue Darstellung von Änderungen an Projekten und ein Filter für überfällige Aufgaben, sollen ebenfalls für eine verbesserte Einsicht in den Stand eines Projekts sorgen.

Ein File-Picker erlaubt das Hochladen und Verlinken von Nextcloud-Dateien direkt aus der OpenProject-Suite heraus (Bild: OpenProject)

Ferner können Nutzer nun arbeitsfreie Tage – wie Feiertage und Schließtage – eintragen. Zusätzlich gibt OpenProject erneut ein Add-on für seine kostenlose Community-Version frei, das man vorher nur in der Enterprise-Ausgabe erhielt: Eine erweiterte Suche samt Filter ermöglicht eine Volltextsuche, sowie die Suche nach Dokumenten und deren Inhalten in Arbeitspaketen. Eine Übersicht über alle Neuerungen finden sich im Blogpost von OpenProject.

Digital souverän dank Open Source

OpenProject ist eine kollaborative Projektmanagement-Software für den Firmeneinsatz. Wie bei Nextcloud gibt es eine kostenfreie Community-Version und kostenpflichtige Enterprise-Lizenzen. Letztere erlauben auch den On-Premises-Einsatz. Zuletzt hatte OpenProject vor allem den Sicherheitsaspekt seiner Suite ausgeweitet. Nextcloud positioniert sich mit seiner Kollaborationsplattform Hub in der Vergangenheit verstärkt als Anbieter digital souveräner Arbeitsplätze im Behördenumfeld. 2021 hatten beide Parteien eine Zusammenarbeit verkündet, die in einer Integration von Nextcloud in OpenProject aufging.

(kki)