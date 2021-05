OpenProject wird in Nextcloud integriert

OpenProject und Nextcloud arbeiten ab sofort zusammen. Ziel ist es, die Open-Source-Projektmanagement-Software in das freie Cloud-Paket ab Version 20 zu integrieren. Eine passende App steht bereits im Nextcloud-App-Store bereit.

Einmal installiert, lässt sich auf dem Nextcloud-Dashboard ein OpenProject-Widget hinzufügen. Es informiert über aktuelle Änderungen in einem Projekt. Ferner stehen Informationen aus OpenProject in der Nextcloud-Suche zur Verfügung. Als nächsten Schritt wollen die Entwickler Nextcloud stärker in OpenProject integrieren.

OpenProject ist eine kollaborative Projektmanagement-Software für den Firmeneinsatz. Wie bei Nextcloud gibt es eine kostenfreie Community-Version und kostenpflichtige Enterprise-Lizenzen. Zuletzt hatte Nextcloud die eigenen Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen erweitert.

(mig)