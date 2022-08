Opening Night Live 2022: Die wichtigsten Spiele der Gamescom-Eröffnung

Die Gamescom ist zurück in Köln, ganz klassisch als Präsenz--Veranstaltung. Geoff Keighley eröffnete die Show also wieder vor Live-Publikum. Der Game-Awards-Host präsentierte im Rahmen der zweistündigen "Opening Night Live" Neuankündigungen wie "Where Winds Meet" oder "Moonbreaker" von den "Subnautica"-Machern.

Auch zu bekannten Titeln wie "Return to Monkey Island" gab es Spielszenen und Release-Termine. Angesichts vieler Messe-Absagen mangelte es der Show ein wenig an Strahkraft, gerade im Vergleich zum Summer Game Fest, einige Neuheiten und frische Eindrücke machen trotzdem neugierig. Die wichtigsten der 30 vorgestellten Spiele in der Übersicht:

"Where Winds Meet"

Für ein stimmungsvoll fernöstliches Debüt sorgte "A Winds Meet" von Everstone Games. In einer ans altertümliche China erinnernden Kulisse wurden Dämonenkämpfe mit verschiedenen Waffen ausgefochten. Während der Präsentation geizte der Hersteller noch mit handfesten Infos über das Action-Rollenspiel. Die offene Welt machte mit rauer Natur aber bereits Lust auf mehr – inklusive wild inszenierter Schneestürme und gigantischer Buddha-Statuen.

Trailer zu "Where Winds Meet"

"Lies of P"

Bloodborne trifft Pinocchio – so lässt sich das wuchtige Actionspiel Lies of P von Neowiz vermutlich am besten beschreiben. Ob beim Grillen von Spinnenmonstern oder Gefechten gegen bizarre Metallwesen mit loderndem Ofen-Bauch: Das Artdesign in der Stadt Krat fasziniert trotz etwas abgehackter Animationen. Allianzen mit möglichen Gegnern sowie das Lügen sollen eine wichtige Rolle spielen. Pinocchios albtraumhafte Suche nach Mr. Gepetto ist im Jahr 2023 für PC, PS5 und Xbox-Konsolen geplant und ist von Anfang an im Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel gewann sogar den Gamescom-Award als "Most Wanted Sony PlayStation Game".

Trailer zu "Lies of P" (Quelle: The Game Awards)

"Return to Monkey Island"

Das neue Artdesign von "Return to Monkey Island" ist ein Reizthema, trotzdem wird kaum ein Spiel so heiß erwartet wie Ron Gilberts neues Adventure für Windows und Nintendo Switch. Der wild mit den Armen wackelnde Marketing-Experte "Stan S. Stanman" enthüllte ein angemessen bescheuertes Vobesteller-Extra, eine explizit nutzlose Pferderüstung fürs Inventar – in Anspielung auf den legendär umstrittenen Pferderüstungs-DLC für Bethesdas Rollenspiel "Oblivion". Der Release ist am 19. September geplant, Vorstellungen sind ab sofort möglich.

Trailer zu "Return to Monkey Island" (Quelle: Devolver )

"Moonbreaker"

Unknown Worlds Entertainment liebt nach eigenem Bekunden Überraschungen und die Abwechslung beim Entwickeln. Daher ist das enthüllte "Moonbreaker" ganz, ganz anders als "Subnautica" und dessen Nachfolger "Below Zero". Das rundenbasierte, kompetitive SciFi-Taktikspiel im Tabletop-Design dreht sich um Figürchen, die sich persönlich bemalen lassen. Das Artdesign und die Story von Brandon Sanderson sind an Firefly angelehnt, der Spielablauf an X-COM. Interessierte können ab dem 29. September im Early Access eine Crew aufbauen und Kämpfe wie auf dem Spielbrett starten.

Trailer zu "Moonbreaker" (Quelle: The Game Awards)

"Hogwarts Legacy"

Harry Potter lässt sich in Avalanche Softwares Serien-Prequel "Hogwarts Legacy" nicht spielen. Doch auch das 19. Jahrhundert verspricht authentische Magie aus der Unreal Engine. In der Zeit der drohenden Koboldaufstände fokussieren sich die Szenen auf optionale Questreihen, die finsterer wirken als bisher gezeigtes Material. Spieler entscheiden dabei selbst, ob sie sich auf die dunklen Künste einlassen. Das Action-Rollenspiel wurde kürzlich auf den 10. Februar 2023 verschoben. Dann erscheint es für PS5, PS4, Xbox One und Series X/S den PC sowie Nintendo Switch.

Trailer zu "Hogwarts Legacy"

"Sonic Frontiers"

In "Sonic Frontiers" erkundet Segas Maskottchen eine oft erstaunlich erwachsene offene Welt. Erste Fan-Reaktionen fielen skeptisch aus, doch Sega will offenbar an einem straffen Zeitplan festhalten. In Köln wurde der 8. November als Release-Datum verkündet und neue Szenen von Sonics riskanten Kämpfen gegen stachelige Wesen gezeigt, die offenbar die komplette schwebende Inselwelt in Gefahr bringen. Neben der freien Oberwelt gibt es auch kleinere Levels mit linearen Wegen. Der 3D-Plattformer ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows in Arbeit.

Trailer zu "Sonic Frontiers"

"The Callisto Protocol"

Auf dem Summer Game Fest wurde die Horror-Action "The Callisto Protocol" von Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield zum ekligen Highlight. Diesmal gab es fiese Tentakelgegner zu sehen, die sich in noch fiesere Monster verwandeln, wenn die Tentakeln nicht rechtzeitig zerplatzen. Auch beim Rutsch-Minispiel im Abwasserkanal zerlegte das "Dismemberment System" einige Extremitäten. Der Horror beginnt am 2. Dezember 2022 auf PS4, PS5, PC sowie Xbox One und Series X/S.

Trailer zu "Callisto Protocol"

"Gotham Knights"

Je mehr, desto besser? In Gotham Knights für PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam/Epic) schwingen gleich vier Spandex-Träger kooperativ die Fäuste: Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood. Im Vergleich zu Insomniacs Spider-Man-Spielen bleiben Warners Open-World-Kulissen allerdings nach wie vor etwas blass. Wenn der schmierige Clayface und die böse Influencerin Harley Quinn auftauchen, wirken vor allem die Schatten nicht sonderlich zeitgemäß. Der Release-Termin wurde hier zur Abwechslung vorgezogen, und zwar auf den 25. Oktober.

Trailer zu "Gotham Knights"

"New Tales from the Borderlands"

Publisher 2K hat auf der Gamescom offiziell das Adventure "New Tales from the Borderlands" angekündigt. Randy Pitchford, Mitgründer des Entwicklers Gearbox verkündete persönlich, dass alte Mitarbeiter der Adventure-Schmiede Telltale in die Umsetzung der neuen Geschichte eingebunden sind. Release ist am 21. Oktober

Trailer zu "New Tales from the Borderlands"

"High on Life"

Viele Fans von "Rick & Morty" wissen bereits, wie gut Justin Roilands Humor in Spielen funktioniert. Das von ihm gegründete Studio Squanch Games präsentierte in Köln weitere Szenen aus Shooter "High on Life" für Xbox One, Xbox Series X/S sowie Windows. Menschen dienen hier als Droge, symbiotische Aliens als Waffen. Und zwar als Waffen, die einen Bosskampf nonstop mit dummen Sprüchen kommentieren, während der Spieler mit einer Harpune durch die Arena schwingt. Der Wahnsinn soll am 13. Dezember spielbar werden.

Trailer zu "High on Life"

"The Expanse: A Telltale Series"

Kaum eine Science-Fiction-Serie bietet so viel Potenzial für verstrickte Handlungsfäden wie "The Expanse". Das wiederbelebte Telltale Games und Deck Nine ("Life is Strange") könnten also massig knifflige Entscheidungen im Adventure zur Serie unterbringen. In "The Expanse: A Telltale Series" stellt sich Heldin Camina Drummer den brutalen Folgen einer Meuterei, was im Trailer stilistisch nur bedingt zur Vorlage passte. Die Veröffentlichung für noch unbekannte Plattformen ist im Sommer 2023 geplant.

Trailer zu "The Expanse: A Telltale Series"

"Dune Awakening"

Funcoms frisch angekündigtes "Dune Awakening" für PC, Xbox Series und PS5 verbindet das Gameplay von Survival-Spielen mit den sozialen Aspekten aus MMO-Titeln. Auf dem Wüstenplanet Arrakis sollen Spielerinnen und Spieler sich eine Wüstenwelt teilen, schreiben die Entwickler. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Trailer zu "Dune Awakening" (Quelle: The Game Awards)

"Dead Island 2"

Zum Abschluss präsentierten Deep Silvers Dambuster Studios frische Szenen und frisches Blut aus "Dead Island 2", bei dem das Team vor vier Jahren die Entwicklung übernahm. Der Splatter-Reigen durchs heruntergekommene Los Angeles wird eine Hommage an klassische Hollywood-Horrorfilme. Im Kern konzentriert sich die Action auf Nahkämpfe, Schusswaffen und viel zerstörbare Umgebung gibt es natürlich auch. Zusätzlich ist ein Koop-Modus zu dritt in Planung. Das Zombie-Gemetzel erscheint am 3. Februar für PS5, PS4, PC (Epic) sowie Xbox-Konsolen.

Trailer zu "Dead Island 2"

Unterm Strich gab es in der Eröffnungs-Show trotz der Abwesenheit von Blockbustern einen recht abwechslungsreichen Mix aus Neuankündigungen und frischen Spieleindrücken. Die Gamescom 2022 will die Abwesenheit einiger großer Namen mit einem bunten Programm an Partys, E-Sports-Events und anderen Veranstaltungen auffangen. Mehr Details zum Programm gibt es auf unserer Themenseite zur Gamescom.

