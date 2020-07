Opera 70: Verbesserte Suche und Personalisierung für Workspaces

Opera hat mit der neuen Version 70 seines gleichnamigen Browsers die Suche aufgeräumt. Das Suchfeld im Panel für Lesezeichen und den Verlauf ist größer geworden. Zudem lässt sich nun auch in kürzlich geschlossenen Tabs suchen, das sei ein Wunsch der Nutzer gewesen. Mit der Tastenkombination Strg + Leertaste kann man Inhalte in geöffneten Tabs suchen.

Laut eines Blogbeitrags von Opera lässt sich der Browser auch besser an die eigenen Anforderungen anpassen. Dazu können mehrere Workspaces eingerichtet werden, die man nun mit Farben, Beschriftungen und neuen Icons personalisieren kann – die sind "spaßig, süß und sinnvoll". Die Option für fünf Aufgabenbereiche gibt es bereits seit Anfang des Jahres. Opera 70 ist ab sofort für alle Systeme verfügbar.

Zuletzt hatte Opera Twitter und ein Wetter-Widget in den Browser integriert, so wie zuvor bereits andere Dienste, darunter etwa Instagram oder den Facebook Messenger. So bezeichnet Opera die Übernahme der Anwendungen in die Arbeitsbereichleiste. Eine extra fürs Gaming entwickelte Browser-Version ist seit Ende vergangenen Jahres für den Mac angekündigt und inzwischen als Early Access verfügbar.

Erweiterter Geschäftsbereich von Opera

Neben dem Browser-Geschäft ist Opera in den Bereich Finanzen eingestiegen. Derzeit steht der Kauf der litauischen Fjord Bank an – eine Direktbank mit europäischer Bankenlizenz. Man warte nur noch auf die Zustimmung der Aufsichtsbehörden, hieß es vor Kurzem. Opera hat bereits das Fintech PocoSys übernommen, das Finanzdienstleistungen anbietet. Allerdings geriet das Unternehmen auch bereits in die Kritik für seine Angebote. So warf Google Operas Finanz-Apps aus dem Store, weil diese gegen die Richtlinien verstießen. Die darüber angebotenen Mikrokredite sollen in Entwicklunngsländern an absurd hohe Zinsen geknüpft gewesen sein.

