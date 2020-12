Opera für Android mit WebSnap und Media-Player

Operas Browser für Android erscheint als Version 61. Neu ist WebSnap, eine Bildbearbeitung, die es bereits für den Desktop gibt. Ein proprietärer Media-Player steht für Audio- und Video-Dateien zur Verfügung.

Mit WebSnap kann man Aufnahmen machen, diese bearbeiten und teilen. Dazu lässt sich Operas Emoji-Sammlung nutzen, es gibt laut einer Pressemitteilung von Opera, grafische Tools zum Individualisieren und Verschönern der Bilder – dazu gehören auch Text und Effekte wie Unschärfe. "Egal, ob es sich um Kochrezepte, Einkaufszettel oder bloß um witzige Nachrichten handelt, ab sofort ist es ein Kinderspiel, diese Dateien grafisch zu bearbeiten", sagt Stefan Stjernelund, Product Director für Opera for Android.

Der Media-Player ermöglicht das Abspielen von Audio- und Video-Dateien direkt im Browser. Unterstützt werden HTML5-Dateien, die in Webseiten integriert sind, als auch heruntergeladene Inhalte. "Die Nutzer müssen also nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her wechseln oder gar Player von Drittanbietern herunterladen, um ihre Lieblings-Videos oder -Lieder zu genießen." Play Queue ermöglicht die Festlegung einer Reihenfolge von Inhalten, also eine Art Playlist. Durch eine Bild-in-Bild-Funktion können Nutzer nebenher auch andere Seiten besuchen. Die Wiedergabe und Videoauflösung kann verändert werden, sofern die Quelldaten das zulassen. Es stehen sieben Sprachen, darunter Deutsch, als Bildunterschriften zur Verfügung.

100 Funktionen für Android

Opera enthält bereits seit einiger Zeit ein kostenloses VPN, eine Krypto-Wallet und Synchronisationsfunktionen, um Inhalte zur Desktop-Version zu transferieren. Insgesamt, heißt es bei Opera, kommt der Browser für Android-Geräte mit mehr als 100 Funktionen.

Mit dem letzten Update führte Opera eine Synchronisationfunktion via QR-Code ein, die weder E-Mail-Adresse noch ein Passwort bedarf. Ein am Desktop erscheinender Code kann mit dem Mobilgerät gelesen werden, die Übertragung aller Passwörter, Lesezeichen und Schnellwahlen läuft dann automatisch. Zur Sicherheit können aber auch E-Mail und Passwort festgelegt werden.

(emw)