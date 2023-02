Oppo Find N2 Flip: Ein neues Flip-Phone mit äußerem Zweitdisplay für 1000 Euro

Oppo bringt mit dem "Find N2 Flip" ein neues Klapp-Handy auf den europäischen Markt. Dieses sogenannte Flip-Phone verfügt außen über einen Zweitbildschirm, auf dem im eingeklappten Zustand etwa Nachrichten gelesen oder die Medienwiedergabe gesteuert werden kann. Der chinesische Hersteller verspricht fünf Jahre Updates für das Find N2 Flip, das für rund 1000 Euro erhältlich sein soll.

Der AMOLED-Hauptbildschirm des Oppo Find N2 Flip misst 6,8 Zoll, löst mit 2520x1080 Bildpunkten auf und bietet eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Mit einer Helligkeit von maximal 1600 Nits soll es auch bei Sonnenlicht gut lesbar sein. Das äußere Zweitdisplay ist dagegen 3,26 Zoll groß und bietet 30 bis 60 Hz bei einer Auflösung von 720x382 Pixeln sowie maximal 900 Nits. Hier lassen sich verschiedene Widgets anzeigen, aber auch die Kamera steuern, ohne dass das Handy aufgeklappt werden muss.

Basis des Oppo Find N2 Flip ist ein System-on-Chip (SoC) von MediaTek mit integriertem 5G-Modem. Der Dimensity 9000 Plus ist eine etwas höher getaktete Version des Ende 2021 vorgestellten Dimensity 9000 für Smartphones, dem ersten ARMv9-Prozessor mit 4-nm-Technik. Dieser verfügt über die ARMv9-Rechenkerne Cortex-X2, Cortex-A710 und Cortex-A510 in einem 1+3+4-Aufbau und soll der Konkurrenz von Qualcomm oder Apple im High-End-Bereich Paroli bieten können. In synthetischen Benchmarks liegt der Dimensity 9000 Plus nur wenig unterhalb des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dem aktuellen Topmodell unter den Smartphone-Prozessoren.

Hasselblad-Kameras, Schnellladen und Dual-SIM

Bei den Kameras setzt Oppo im Find N2 Flip auf die Zusammenarbeit mit der Traditionsmarke Hasselblad. Auf der Rückseite des Handys sind eine Hauptkamera mit f/1.8-Blende für 50 Megapixel sowie eine 112-Grad-Weitwinkelkamera mit f/2.2-Blende für 8 Megapixel zu finden. Für Selfies steht eine 32-MP-Kamera mit f/2.4-Blende zur Verfügung, die auch per Geste gesteuert werden kann.

Der fest verbaute Akku des Oppo Find N2 Flip ist mit 4300 mAh größer als bei Samsungs Konkurrenzmodell, dem letztes Jahr eingeführten Galaxy Z Flip4, und soll per USB-C-Anschluss mit 44 Watt schnell aufgeladen werden können. Oppo verspricht 50 Prozent Ladezustand innerhalb von 23 Minuten. Zudem bietet das neue Flip-Phone Dual-SIM. Als Betriebssystem ist Oppos ColorOS auf Basis von Android 13 vorinstalliert. Dieses soll innerhalb der nächsten fünf Jahre mit Updates versorgt werden.

Nicht in Deutschland zu bekommen, aber in Europa

Das Oppo Find N2 Flip ist mit 8 GByte Hauptspeicher und 256 GByte Speicherplatz ausgestattet, dürfte aber vorerst nicht in Deutschland selbst zu bekommen sein. Auf Oppos deutscher Website sind weiterhin keine Produktinformationen zu finden, nachdem Oppo im Sommer letzten Jahres die Auslieferung von Smartphones aufgrund von Patentverletzungen stoppen musste. Zuvor hatte Nokia den Smartphone-Hersteller verklagt.

Interessenten am Oppo Find N2 Flip müssten deshalb im Ausland bestellen. Das ist etwa in Frankreich möglich, wo das Flip-Phone bei Oppo selbst oder beim französischen Amazon-Online-Shop für 1100 Euro vorbestellt werden kann.

(fds)