Oppo Reno6: 5G-Smartphone mit Mediatek-Chip und KI-Kamera

Oppo, eine der Marken des chinesischen Großkonzerns BBK Electronics, hat mit dem Reno6 5G ein neues Smartphone im Sortiment. Bei dem 500 Euro teuren Smartphone setzt Oppo auf einen Mediatek-Prozessor und legt den Fokus auf die Kamera.

Das Reno6 5G wird von einem Mediatek Dimensity 900 angetrieben. Der im 6-Nanometer-Verfahren gefertigte Octa-Core-Chip hat eine maximale Taktfrequenz von 2,1 GHz und kann im Reno6 auf 8 GByte RAM zugreifen. Der interne Speicher von 128 GByte ist nicht erweiterbar, der 4300 mAh starke und fest verbaute Akku des Smartphones unterstützt die 65-Watt-Schnellladetechnoligie SuperVOOC. Oppo verspricht Aufladen von Null auf Hundert Prozent in weniger als einer halben Stunde.

Das 6,43 Zoll große Display besitzt ein OLED-Panel und stellt 2400 x 1080 Bildpunkte dar. Die maximale Bildwiederholfrequenz beträgt 90 Hz. Auf dem Reno6 5G läuft Android 11 mit der Oberfläche ColorOS 11.3.

Das Oppo Reno6 5G lädt mit bis zu 65 Watt. (Bild: Oppo)

Kamera mit Softwarezaubereien

Die Triple-Kamera des 182 Gramm schweren Reno6 besteht aus drei Elementen: Einer Hauptkamera mit 64-Megapixel-Sensor und Blende f/1,7, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und einer 2-Megapixel-Makrokamera. Oppos KI-unterstützte Kamerasoftware ermöglicht eine künstliche Tiefenunschärfe sowohl bei Fotos als auch bei Videos. Algorithmen für Videoaufnahmen sollen bei Filmaufnahmen zudem die Farbdarstellung verbessern, verwackelte Bilder vermeiden helfen und auch bei Nacht noch brauchbare Aufnahmen ermöglichen.

Das Oppo Reno6 5G, das international auch in einer Pro-Version verkauft wird, kommt in Deutschland ausschließlich in Schwarz in den Handel. Der Verkauf des Smartphones beginnt am 9. September.

Oppo A16 und A16S: Gleicher Preis, fast gleiche Ausstattung

Bereits seit einigen Tagen sind das Oppo A16 und A16S erhältlich. Beide Smartphones kosten 159 Euro und sind technisch bis auf ein Detail identisch: Das A16S verfügt über NFC, das A16 nicht. Während das A16 im freien Handel zu kaufen ist, wird das A16S ausschließlich von Vodafone zusammen mit einem Mobilfunktarif angeboten. Die Android-11-Smartphones besitzen ein 6,5 Zoll großes LCD-Panel mit einer Auflösung von 1600 x 720 Pixel, werden von einem Mediatek Helio G35 mit 4 GByte RAM angetrieben und von einem 5000-mAh-Akku mit Strom versorgt. An der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit 13-Megapixel-Weitwinkel und zwei 2-Megapixel-Kameras für Tiefenerkennung und Makro. Selfies schießt das Oppo A16 mit maximal 8 Megapixeln.

(sht)