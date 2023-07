Tesla Optimus Bot: Nur sehr wenige Roboter aktiv

Tesla-Chef Elon Musk räumte auf Nachfrage beim Earnings Call für das zweite Quartal 2023 am Mittwoch ein, dass die Anzahl der gebauten humanoiden Optimus Bots deutlich geringer ausfällt, als vielleicht erwartet wurde. Nach dem Scherz, es seien 10 Millionen Optimus Bots aktiv, sagte er, dass etwa fünf bis sechs Bots gebaut sind. Gründe dafür seien die speziell für den Optimus Bot angefertigten Aktuatoren.

Anzeige

"Ich glaube, wir sind bei fünf oder sechs Bots… Aber es sind sozusagen – ja, es werden jeden Monat mehr", sagte Musk in dem Call (im Video ab 35:45), nachdem Anleger Informationen über die Produktionszahlen des Optimus Bot eingefordert hatten. Die geringe Anzahl der gebauten Optimus Bots sei darauf zurückzuführen, dass der Konzern Probleme bei der Versorgung mit Aktuatoren hat, die den Roboter antreiben. Handelsübliche Aktuatoren erfüllten nicht die Anforderungen, die der Optimus Bot stelle. Sie funktionierten nicht gut genug.

Schwierige Serienproduktion

Stattdessen muss Tesla diese selbst herstellen. "Wir mussten also unsere eigenen Aktuatoren entwerfen, die den Motor oder die Leistungselektronik, den Controller und die Sensoren integrieren. Und wirklich jeder einzelne von ihnen ist eine Sonderanfertigung. Und dann verwenden wir natürlich die gleiche Inferenz-Hardware wie im Auto", erklärte Musk. Die Aktuatoren würden für die Massenproduktion entwickelt. Sie müssten leichter, kleiner und leistungsfähiger sein als alle anderen Aktuatoren, die derzeit weltweit verfügbar seien. Diese in Serie zu produzieren, sei schwierig. Er sei jedoch zuversichtlich, dass das gelinge.

Zugleich sagte Musk, dass erste Produktionsmodelle des Optimus Bot noch im November 2023 verfügbar sein sollen. Die Produktion werde kurz darauf anlaufen.

Hohe Erwartungen

Musk hatte bereits früher gesagt, dass das Geschäft mit dem humanoiden Roboter unterschätzt werde. Er glaube, dass der Optimus Bot ein hohes Verkaufspotenzial habe und sich das Kerngeschäft von Tesla von Elektroautos zu Robotern verlagern könne. Optimus Bot solle dann "einen Großteil des Wertes von Tesla ausmachen". Musk prognostizierte eine Nachfrage von bis zu 10 bis 20 Milliarden Stück. Kosten solle der Roboter am Ende unter 20.000 US-Dollar.

Anzeige

Weitere Informationen zu den Fortschritten bei der Entwicklung des Roboters machte Musk nicht. Zuletzt zeigte Tesla im Mai ein Update seines Roboters. In einem Video ist zu sehen, wie sie durch eine Tesla-Cybertruck-Fabrik schlenderten, ihre Umgebung wahrnehmen können und wie sie trainiert werden. Zurzeit nutzt Tesla die Popularität des Optimus Bots, um damit die Verkaufszahlen anzukurbeln. In einigen ausgewählten Tesla-Autohäusern in China sowie Nordamerika sind sie ausgestellt. Dabei handelt es sich – aufgrund der geringen Stückzahlen bei den echten Robotern – allerdings lediglich um Modelle, die nicht funktionieren.

(olb)