Oracle: Januar-Patchday bringt hunderte Sicherheitsupdates

Oracle will am Patchday im Januar viele Aktualisierungen liefern: Das "Critical Patch Update" soll laut Hersteller 483 neue Sicherheitsupdates umfassen. Das Unternehmen empfiehlt Administratoren aufgrund der möglichen Gefahren, die von erfolgreichen Angriffen auf die Sicherheitslücken ausgehen, die Updates so schnell wie möglich zu installieren,

In der Vorankündigung zum Patchday listet Oracle mehr als 40 Rubriken, in denen diverse Produkte einsortiert sind. In Produkten aus mehr als zehn Rubriken finden sich Schwachstellen mit einer CVSS-Risiko-Einstufung größer 9.0, wurden also als "kritisch" eingestuft. Viele Sicherheitslücken erlauben Angreifern laut Beschreibung von Oracle ohne eine Anmeldung das Ausnutzen aus dem Netz.

Vorangekündigt

Die Updates sind derzeit noch nicht verfügbar, sollen aber im Laufe des heutigen Tages bereitgestellt werden. IT-Verantwortliche und Administratoren können sich bereits jetzt in der Auflistung umsehen, ob die eingesetzten Produkte von den Sicherheitslücken betroffen sind und gegebenenfalls ein Wartungsfenster planen, um die Aktualisierungen zu installieren.

Sobald Oracle die Updates freischaltet, aktualisieren wir diese Meldung entsprechend.

Lesen Sie auch Themenseite zu Oracle auf heise online

(dmk)