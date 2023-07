Oracle führt Versionen mit Long Term Support für MySQL ein

Eine Art Rolling-Release-System soll bei MySQL die Schlagzahl für Innovationen erhöhen und bei den Features zu MariaDB und PostgreSQL aufschließen. Jetzt schickt Oracle das Open-Source-Datenbanksystem auf einen traditionelleren Release-Pfad zurück. Offenbar hielt sich die Begeisterung für Patch-Versionen, die neben Bugfixes auch funktionale Änderungen enthielten, bei vielen Datenbankadministratoren in Grenzen.

Das Release-Konzept für Oracle sieht LTS-Versionen alle zwei Jahre und kurzlebige Minor-Versionen vor, die neue Features einbringen. (Bild: Oracle)

Deshalb stellt Oracle MySQL jetzt auf zweigleisige Versionen um. Eine LTS-Version mit Langzeit-Support soll etwa alle zwei Jahre erscheinen und jeweils fünf Jahre Premier- und weitere drei Jahre erweiterten Support erhalten. In einem "Innovation" genannten Release-Zweig sollen in rascher Folge neue Minor-Versionen herauskommen, bei denen Funktionen hinzukommen oder auch verschwinden können. Sobald aus einem Innovation-Release ein LTS-Release wird, wird die Major-Versionsnummer der künftigen Innovation-Versionen inkrementiert. Wenn sich also 8.4 in eine LTS-Version verwandelt, geht es im Innovation-Zweig mit 9.0 weiter.

Die jetzt erschienene Version MySQL 8.1.0 ist demnach der erste Vertreter des Innovation Release. Für den direkten Vorgänger, 8.0.34, gibt es künftig nur noch Nachfolger mit Bugfixes. Dessen End-of-Life ist für April 2026 angekündigt, 8.0.x erhält folgerichtig nicht den LTS-Status und eine LTS- Version soll ausreichend lang vor deren EOL erscheinen.

Für die meisten Produkte aus dem MySQL-Portfolio wird diese neue Release-Politik gelten, neben dem Server also beispielsweise auch für den NDB-Cluster und den Kubernetes-Operator. Auch in Heatwave, Oracles Cloud-Angebot für MySQL, haben Nutzer die Wahl zwischen beiden Varianten. Eine Ausnahme ist die MySQL Workbench, die im 8.0.x-Zweig verbleiben, aber kompatibel mit allen überhaupt unterstützten MySQL-Server-Versionen sein soll.

In seinem ganzen Reichtum an Details ist das neue Versionssystem inklusive Update- und Downgrade-Matrix in einem Blogbeitrag von Oracle nachzulesen.

