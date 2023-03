"Oscar"-Gewinner 2023: Wo lassen sich die Filme streamen?

Die 95. Oscar-Verleihung fand in der Nacht vom 12. auf den 13. März 2023 in Los Angeles statt. Moderiert wurde das Film-Spektakel von dem Comedian und Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel, der das Publikum bereits 2017 und 2018 durch die Veranstaltung führte. In den 23 Kategorien glänzten vor allem drei Filme, die zusammen mehr als die Hälfte der Preise abräumten. Unter anderem gewann das deutsche Anti-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" in der Kategorie "Bester internationaler Film". Diese Kategorie konnte seit 2007 ("Das Leben der Anderen") kein anderes deutsches Werk mehr gewinnen.

Im Westen nichts Neues

Das Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" erzählt die Geschichte des 17-jährigen Paul Bäumer, der sich mit seinem Freunden Albert und Frantz im Jahr 1917 freiwillig für den Kriegsdienst an der Westfront meldet.

• Bester internationaler Film

• Bestes Szenenbild

• Beste Kamera: James Friend

• Beste Filmmusik: Volker Bertelmann

"Im Westen nichts Neues" ist bei Netflix im Abo enthalten.

Everything Everywhere All at Once

Die Fantasy-Komödie "Everything Everywhere All at Once" handelt von den chinesischen Einwanderern Evelyn und Waymond, die in einem unscheinbaren Waschsalon arbeiten. Eines Tages übernimmt eine übernatürliche Macht die Kontrolle über Waymond und berichtet Evelyn von der Existenz eines Multiversums.

• Bester Film

• Beste Regie: Dan Kwan und Daniel Scheinert

• Beste Hauptdarstellerin: Michelle Yeoh

• Beste Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis

• Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan

• Bestes Originaldrehbuch: Daniel Kwan und Daniel Scheinert

• Bester Schnitt: Paul Rogers

"Everything Everywhere All at Once" ist bei Amazon Prime Video, Sky, Apple TV und Google Play verfügbar.

The Whale

"The Whale" ist ein US-amerikanisches Drama, das von dem rund 270 KG schweren Englischprofessor Charlie (Brendan Fraser) handelt, der aus Trauer anfing, zwanghaft zu essen.

• Bester Hauptdarsteller: Brendan Fraser

• Bestes Make-up & Hairstyling

"The Whale" kommt am 27. April 2023 in die deutschen Kinos.

Weitere ausgezeichnete Filme

Avatar 2: The Way of Water

Das visuelle Spektakel "Avatar 2: The Way of Water" gewann zu Recht einen Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte". "Avatar 2: The Way of Water" läuft aktuell noch in den deutschen Kinos. Auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video und Disney+ soll der Film ab dem 23. März 2023 verfügbar sein.

Top Gun: Maverick

"Top Gun: Maverick" gibt es bei Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Paramount+, Sky GO und Google Play zu sehen. Der Actionfilm ist eine Fortsetzung des Films "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" (1986) und gewann in der Kategorie "Bester Ton".

Black Panther: Wakanda Forever

Der Marvel-Film läuft seit dem 1. Februar 2023 bei Disney+ und gewann in der Kategorie "Bestes Kostümdesign".

Guillermo del Toro's Pinocchio

Del Toro's Pinocchio-Neuinterpretation wurde als "Bester Animationsfilm" ausgezeichnet und ist im Netflix-Abo enthalten.

Nawalny

In dem Dokumentarfilm "Nawalny" geht es um den russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny, auf den im Jahr 2020 ein lebensgefährlicher Giftanschlag verübt wurde. Der Film gewann in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" und ist gegen Bezahlung bei Amazon Prime Video, Apple TV, Sky, YouTube und Google Play zu sehen.

Die Aussprache

"Die Aussprache" ist ein Drama von Sarah Polley, das auf dem gleichnamigen Roman von Miriam Toews basiert. Im Mittelpunkt des Films steht eine Gruppe von Frauen, die einer mennonitischen Glaubensgemeinschaft angehören. Die Frauen treffen sich im Geheimen, um zu entscheiden, was sie gegen die Männer in der Kolonie, die sie immer wieder brutal vergewaltigen, unternehmen wollen. Der Film läuft seit dem 09. Februar 2023 in den deutschen Kinos und gewann die Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch".

RRR

Der indische Actionfilm gewann die Kategorie "Bester Filmsong" und ist bei Netflix im Programm.

Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd

"Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" ist ein animierter Kurzfilm, der zum Oscar-Gewinner in ebendieser Kategorie gekürt wurde. In dem Film kreuzen sich die Wege der vier namensgebenden Protagonisten, die daraufhin eine gemeinsame Reise antreten. Zu sehen gibt es den Kurzfilm bei Apple TV.

An Irish Goodbye

"An Irish Goodbye" konnte die Kategorie "Bester Kurzfilm" für sich entscheiden. Der irisch-britische Kurzfilm handelt von den ungleichen Brüdern Turlough und Lorcan, die sich nach langer Zeit wiedertreffen. Leider ist "An Irish Goodbye" in Deutschland aktuell nicht verfügbar.

Die Elefantenflüsterer

"Die Elefantenflüsterer" geht als Sieger aus der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" hervor. Der rührende Film erzählt die Geschichte eines indischen Paares, das sich um junge Elefanten kümmert. Zu sehen gibt es den Dokumentarfilm bei Netflix. (sem)