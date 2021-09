"Outcast 2": THQ Nordic arbeitet an Nachfolger von Kult-Spiel

THQ Nordic hat das Action-Adventure "Outcast 2" angekündigt. Der Titel soll für PC, Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen und die Geschichte von Hauptfigur Cutter Slade fortsetzen – über 20 Jahre, nachdem das Original in den Handel kam.

Der Nachfolger des Kult-Spiels wird vom belgischen Studio Appeal entwickelt, das zu THQ Nordic gehört. Hinter Appeal stehen einige der Entwickler, die bereits das Original entwickelt haben. Damals hieß das Entwicklerstudio ebenfalls Appeal, es wurde allerdings geschlossen und erst 2015 von einigen ehemaligen Mitarbeitern erneut gegründet.

Remaster und Remake

Diese ehemaligen und aktuellen Appeal-Mitarbeiter heißen Yann Robert, Franck Sauer und Yves Grolet: Sie erwarben 2013 die Markenrechte an "Outcast" von Atari und versuchten zunächst, ein Remake des kultigen Action-Adventures über Kickstarter zu finanzieren. Als die Kampagne scheiterte, arbeiteten sie stattdessen an einem weniger ambitionierten Remaster, das sie 2014 als "Outcast 1.1" veröffentlichten.

Trailer zu "Outcast 2"

2017 veröffentlichte Appeal dann mithilfe des Publishers BigBen Interactive doch noch ein Remake mit dem Namen "Outcast: Second Contact". Im Mai 2021 kaufte THQ Nordic Appeal schließlich auf – eine der vielen Übernahmen des österreichischen Publishers, der in den vergangenen Jahren auch Koch Media und Piranha Bytes gekauft hat.

In Outcast 2 kehrt Cutter Slade nach 20 Jahren auf den Alien-Planeten Adelpha zurück. Erneut will Entwickler Appeal eine offene Spielwelt basteln, in der man sich auch per Jetpack fortbewegen kann. Die Entwickler stellen außerdem ein Crafting-System in Aussicht, mit dem man seine Waffen individualisieren kann. Der Soundtrack soll von Lennie Moore stammen, der auch für die Musik des Originals verantwortlich war. Einen Release-Termin für "Outcast 2" haben die Entwickler nicht genannt.

(dahe)