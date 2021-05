"Overwatch 2": Zwei Stunden Gameplay und Hintergründe im Video

Der kompetitive Modus in "Overwatch 2" wird auf 5 gegen 5 umgestellt. Das hat das Entwicklerstudio Blizzard in einem zweistündigen Livestream zum kommenden Team-Shooter bekanntgegeben. Beim ersten Overwatch-Teil spielt man im PvP-Modus (Player vs Player) noch 6 gegen 6. Die Umstellung soll dominante Strategien aus "Overwatch" verändern und Tank-Figuren eine weniger wichtige Rolle einräumen, erklärt Blizzard.

Im Livestream, der als Aufzeichnung bei Youtube verfügbar ist, haben die Entwickler weitere Details zu "Overwatch 2" bekanntgegeben, das auf der Blizzcon 2019 angekündigt worden war. Mit dem Livestream brach Blizzard eine relativ lange Stille um den Online-Shooter.

Im Steam wurden unter anderem neue Spielkarten gezeigt, auf die sich "Overwatch"-Fans im zweiten Teil freuen dürfen. Dazu gehören Toronto, New York, Rio und eine Rennstrecke in Monte Carlo. Außerdem wurde das User Interface überarbeitet: Es soll nun zum Beispiel deutlicher anzeigen, welche Figuren man gerade heilt.

Feedback durchwachsen

Das Feedback aus der Community auf das erste ausführliche Videomaterial zu "Overwatch 2" ist durchwachsen: Viele stoßen sich daran, dass die Neuerungen eher klein ausfallen und sehen in Teil 2 eher ein umfangreiches Update als einen echten Nachfolger. Blizzard nennt noch keinen konkreten Release-Termin von "Overwatch 2", in diesem Jahr wird der Shooter allerdings nicht mehr auf den Markt kommen.

Schlagzeilen um "Overwatch 2" gab es zuletzt wegen des Abschieds von Jeff Kaplan, der die Entwicklung des Spiels geleitet hatte. Kaplan war eine der bekanntesten Entwicklerpersönlichkeiten bei Blizzard und war gerade in der "Overwatch"-Community beliebt. Ob Kaplan weiterhin Videospiele entwickeln will, ist offen.

(dahe)