PC-Gehäuse Syncro Q704: Seasonics Erstlingswerk mit Stromkasten

Seasonic hat das erste selbstentworfene Gehäuse in Form des Syncro Q704 vorgestellt. Der Hersteller nutzt bei dem Modell die eigene Netzteilexpertise aus, denn ein Stromwandler samt angepasster Connect-Verteilerbox ist fester Bestandteil des Syncro Q704. Der interne Aufbau mit gedrehtem Mainboard (Micro-ATX, ATX, E-ATX) auf der linken Seite ist unter anderem von Be quiet bekannt – die Grafikkarte zeigt so nach oben.

Das Netzteil – je nach Bundle ein DGC-650, DGC-750 oder DGC-850 mit 650 bis 850 Watt Ausgangsleistung und 80-Plus-Gold-Zertifizierung – sitzt wie bei den meisten anderen Gehäusen im Boden. Ein Kabelstrang führt zur Rückseite auf der linken Seite, wo sich die Connect-Box befindet.

Kabelverteiler mit Lüfter-Hub

Setzte das erste Connect-Netzteil SSR-750FA noch auf eine dank Magneten universell einsetzbare Verteilerbox, ist jene des Syncro Q704 fest auf das Gehäuse abgestimmt: Sechs PCI-Express-Stromanschlüsse und der 24-polige ATX-Stecker werden durch Löcher in der Zwischenwand bereitgestellt. Zwischen Mainboard und den Anschlüssen liegen wenige Zentimeter, was Kabelsalat vorbeugt.

Zudem integriert Seasonic jetzt einen Lüfter-Hub zum Anschluss von bis zu sieben Ventilatoren (3 oder 4 Pin) samt jeweiliger RGB-LED-Ansteuerung. Die Box selbst übernimmt keine Controller-Funktion, allerdings lässt sie sich mit dem Mainboard verbinden. Nutzer können die Lüfterdrehzahl so per PWM-Signal beispielsweise an die Prozessortemperatur koppeln und RGB-LEDs mit der Mainboard-Software ansteuern.

Das Syncro Q704 bietet Platz für jeweils drei 120 oder 140 mm große Lüfter im Deckel und in der Front. Je einer passt zusätzlich an die Rückseite und oben auf die Netzteilabdeckung. Im Lieferumfang befinden sich vier 120-mm-Modelle des Herstellers Nidec, die mit bis 2150 U/min recht schnell drehen. In Front und Deckel passen 360 oder 280 mm große Radiatoren für Wasserkühlungen, allerdings keine zwei 360er gleichzeitig. CPU-Kühler dürfen bis zu 185 mm hoch sein.

Fünf HDDs und SSDs

Ein Käfig vor dem Netzteil beherbergt zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder 2,5-Zoll-Datenträger, drei weitere 2,5-Zoll-Modelle passen hinter die Zwischenwand. Ein Seitenteil aus Hartglas gewährt Einblick in das Gehäuse; die Front besteht aus Aluminium. Das I/O-Panel bietet einmal USB 3.2 Gen 2 Typ C (10 GBit/s), zweimal USB 3.2 Gen 1 Typ A (5 GBit/s) und Audio-Klinken.

Erste Händler aus Österreich listen das Syncro Q704 für 315 Euro mit 650-Watt-Netzteil, 335 Euro mit 750 Watt und 380 Euro mit 850 Watt. Die Auslieferung soll am 20. Dezember 2020 beginnen – deutsche Shops sollten dann folgen.

(mma)