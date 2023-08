PC-Markt soll 2024 wachsen: Apple könnte am stärksten zulegen

Nach dem Boom während der Pandemiejahre mit jährlich über 300 Millionen neu verkauften Notebooks, Desktop-PCs und Workstations ging der Absatz unter anderem durch den Krieg in der Ukraine und die Inflation in den Keller. Die Marktforscher von IDC sehen für den PC-Markt jedoch Licht am Horizont und prognostizieren für 2024 261 Millionen verkaufte Rechner, das sind 3,7 Prozent mehr als die für 2023 vorhergesagten 252 Millionen. Damit erreichen die Verkaufszahlen ungefähr das Niveau der Jahre 2017 bis 2019.

Der derzeitige KI-Hype wirkt sich auch auf den PC-Markt aus. Wegen des Support-Endes von Windows 10 2025 stehen in vielen Firmen in den nächsten zwei Jahren Neuanschaffungen an. Bei der Auswahl von Notebooks und Desktop-PCs spielen in der Zukunft laut IDC auch deren KI-Fähigkeiten eine stärkere Rolle. Nach Ansicht der Marktforscher könnte Apple davon überdurchschnittlich profitieren, denn die meisten x86-Rechner haben noch Prozessoren ohne KI-Einheiten.

Vorsprung für Apple

Erst seit kurzem sind die ersten Notebooks mit den Mobilprozessoren AMD Ryzen 7040U „Phoenix‟ erhältlich, die eine KI-Einheit mit XDNA-Technik der AMD-Tochter Xilinx enthalten. Die in Kürze erwarteten Mobil-CPUs Intel Core Ultra „Meteor Lake‟ erhalten für solche Berechnungen eine sogenannte VPU. Es gibt allerdings bis dato kaum Software, die diese Einheiten nutzt.

Apple baut in die M1- und M2-SoCs eine Neural Engine mit 16 Rechenkernen ein. (Bild: Mac & i)

Apple baut hingegen schon seit mehreren Jahren in allen M1- und M2-Prozessoren für KI-Berechnungen eine Neural Engine mit 16 Kernen ein, die zum Beispiel die Videosoftware Final Cut Pro verwendet. IDC prognostiziert für 2024, dass Apple an Firmenkunden rund 20 Prozent mehr macOS-Rechner als in diesem Jahr verkaufen wird, während der Zuwachs bei Windows- und ChromeOS-Geräten nur im unteren einstelligen Prozentbereich liegen wird.

(chh)