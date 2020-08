PC-Tasten zum Besticken

Die Makerin Billie Ruben hat ihre Kreativität ursprünglich mit Kostümbildnerei und dem Schneidern ausgelebt und dann vor ein paar Jahren den 3D-Druck entdeckt. Seitdem beschäftigt sie sich mit den Möglichkeiten von Filament. Viele ihrer Projekte arbeiten mit Strukturen und Oberflächen. So bietet sie zum Beispiel eine Handreichung für den 3D-Druck auf Stoffe an.

Bei der Arbeit an einer selbst gestalteten Tastatur kam sie nun auf die Idee, Tasten herzustellen, die man besticken kann. Die ersten 3D-Druckvorlagen bietet sie bereits zum Download an. Die Tasten haben 5x5 Löcher auf der oberen Seite, so dass man die Belegung der Taste mit Garn aufsticken kann.

Die 3D-Druckdatei für die bestickbaren Tasten.

Wie Billie Ruben selbst schreibt, wird die fertige Tastatur wohl weniger ein Alltagsgegestand als ein hübsches Vorführprojekt. Falls es allerdings möglich sein sollte, die bestickbaren Tasten so weit zu verkleinern, dass man eine durchsichtige Schutzkappe darüber setzen kann, wären Kreuzstich-Tastaturen zukünftig tatsächlich nutzbar.

Die fertig bestickte Taste "A".

Wie sich auf Discord allerdings recht schnell zeigte, kann man die Tasten durchaus auch anders als mit Kreuzstich verwenden. Mit der dort vorgeschlagenen Form der Nutzung wird die Tastatur allerdings für die meisten Menschen eher unübersichtlich.

Statt Stickgarn kann man natürlich auch Widerstände durch die Löcher in den Tasten fädeln.

(esk)