PC in der Cloud: Apple wirft Shadow erneut aus App Store

Apple hat den Cloud-Dienst Shadow zum zweiten Mal aus dem App Store geworfen. Seit dem Wochenende lässt sich die gleichnamige App nicht länger auf iPhone, iPad und Apple TV herunterladen. Apple habe bei der Prüfung des jüngsten Updates die App zurückgewiesen und entfernt, den vorgebrachten Grund teilte der Anbieter nicht mit. Man sei in Gesprächen mit Apple, um die Angelegenheit "besser zu verstehen", heißt es bei Shadow und hoffe, die App zurück in den Store bringen zu dürfen.

Apple gegen Cloud Gaming

Bestehende Nutzer, die die App bereits geladen haben, können diese vorerst weiterhin verwenden, die Bereitstellung von Updates ist nach dem Rauswurf von Apple allerdings nicht mehr möglich, wie Shadow betont – das Nutzererlebnis könne deshalb im Laufe der Zeit schlechter werden, so der Anbieter. Die Mac-App ist von dem Rauswurf nicht betroffen, sie wird vom Anbieter selbst zum Download angeboten und nicht in Apples App-Laden vertrieben.

Shadow wurde vor einem Jahr bereits wegen Regelverstößen aus dem App Store geworfen: Apple störte sich offenbar daran, dass die App als Cloud-Gaming-Dienst vermarktet wurde. Cloud-Gaming respektive "Streaming Games" sind bei Apple inzwischen zwar auf dem Papier zulässig, in der Praxis sind die Vorgaben aber für große Anbieter keine gangbare Option: Apple fordert etwa, alle in einem Dienst enthaltenen Spiele einzeln zur Prüfung vorgelegt zu bekommen und als eigene Apps in den App Store einzustellen. Entsprechend sind bislang alle großen Anbieter von Nvidias GeForce Now über Google Stadia bis hin zu Microsofts Xbox Game Pass Ultimate auf den Browser ausgewichen, um ihre Dienste doch noch auf iPhone und iPad zu bringen.

Remote Desktop

Shadow ist kein klassischer Cloud-Gaming-Dienst: Nutzer können für 13 Euro im Monat Zugriff auf einen leistungsfähigen Windows-10-PC in einem Rechenzentrum mieten und darauf Software in der Cloud ausführen und auf die lokal genutzte App streamen. Nach der Rückkehr in den App Store vermied Shadow in der Produktbeschreibung jeden Hinweis auf Gaming. Der Fokus des Dienstes liegt zweifellos auf Spielen, die der Nutzer selbst kaufen muss, sie sind nicht Teil des Abonnements.

Lesen Sie auch Apple-Hürden für Cloud-Gaming: Der Browser als Ausweg

(lbe)