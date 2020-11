PHP 8 im Experten-Check: "Die Einstiegshürde für Kontributoren ist gesunken"

Stefan Priebsch ist seit über 25 Jahren IT-Berater, hat einen Universitätsabschluss in Informatik, ist Autor mehrerer Fachbücher und seit mehreren Jahren Lehrbeauftragter für professionelle Webentwicklung an einer Hochschule. Er hält Vorträge und Keynotes auf Technologiekonferenzen rund um die Welt. Als Mitgründer und Principal Consultant von The PHP Consulting Company (thePHP.cc) hilft er Unternehmen dabei, erfolgreich Software zu entwickeln und zu betreiben.