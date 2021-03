PHP-Compiler für .NET: PeachPie erreicht Version 1.0

Mit PeachPie lässt sich PHP-Code in einem .NET-Framework ausführen – das versprechen die Entwickler hinter dem Projekt. Sie wollen mit dem Compiler PHP-Entwicklern die Tür zur .NET-Welt öffnen. Das Projekt hat nun Version 1.0 erreicht.

Mit PeachPie 1.0 PHP-Projekte in Visual Studio öffnen

Das aktuelle Release bringt Unterstützung für Microsoft Visual Studio. Entwickler können ihre PHP-Projekte nun auch im Editor öffnen, entwickeln und debuggen. Darüber hinaus lassen sich mit der ersten Hauptversion ausgewählte Composer-Projekte kompilieren und als Klassenbibliothek von einem C#-Projekt verwenden (Twig, PHPUnit, RandomLib sowie Dependencies des PHP-Frameworks Laravel). Eine Code-Analysefunktion soll Entwickler in umfassenden Diagnosen über PHP-Code informieren.

PeachPie basiert auf Microsofts Compiler-Plattform Roslyn und besteht aus Compiler, Laufzeit, Erweiterungsbibliotheken, IDE-Unterstützung sowie MSBuild-Unterstützung – alle mit dem .NET-Standard vertraut. Mit dem PHP-Compiler lässt sich PHP innerhalb des .NET-Frameworks ausführen.

Bessere Performance von PHP-Anwendungen

PeachPies Type-Analysefunktion sowie die Basis Roslyn sollen für eine bessere Performance von PHP-Anwendungen und -Komponenten sorgen. Code soll ohne unsichere Konstrukte vollständig verifizierbar sein, da die Programme innerhalb der standardisierten und verwaltbaren .NET- oder .NET-Core-Umgebung laufen. Des Weiteren lassen sich PHP-Anwendungen quelloffen verteilen, was zusätzliche Sicherheitsvorteile mit sich bringen soll. Das Entwicklerteam hinter dem Projekt hat dafür gesorgt, dass das Projekt Legacy-PHP-Code in portable Klassenbibliotheken kompiliert. Somit erhalten Nutzer die Möglichkeit, plattformübergreifende Anwendungen und Bibliotheken für Microsoft-Plattformen zu erstellen.

Das Tool ist offenbar vollständig .NET kompatibel, da kompilierte Programme auf der reimplementierten Laufzeitumgebung des Tools laufen, die wiederum kompatibel mit der PHP-Laufzeitumgebung sein sollen. Mit PeachPie haben Entwickler die Möglichkeit, hybride Anwendungen zu entwickeln, bei denen Teile in C# und andere in PHP geschrieben sind. Beide Teile sind laut Entwicklerteam miteinander vereinbar und können nahtlos miteinander kommunizieren – innerhalb des .NET-Frameworks. Nähere Informationen finden sich in den Release-Notes zu Version 1.0 sowie auf GitHub.

(mdo)