PHP: Komplexität vermeiden, typsicheres PHP und Events First – Workshop-Programm

Am 24. November 2022 erscheint PHP 8.2: Bei der Online-Konferenz betterCode() PHP von dpunkt.verlag, heise Developer und thePHP.cc stehen am Releasetag Best Practices im Zentrum. Als Minor Release weist die neue Version voraus auf die kommende Hauptversion, bei der veraltete Elemente entfallen werden. Wie man am Ball bleibt und mit dem aktuellen Stand der Programmiersprache geschickt arbeitet, präsentieren PHP-Experten.

Core-Entwickler George Peter Banyard erläutert die Änderungen

Der PHP-Core-Entwickler George Peter Banyard von der PHP Foundation und die Unternehmerin sowie langjährige PHP-Entwicklerin Alison Gianotto (Snipe IT) sind diesmal als Special Guests dabei. Banyard bietet mehr als einen Migrationsleitfaden: Nach seiner Vorstellung der neuen Features in PHP 8.2 und dessen, was bald als deprecated (veraltet) gilt, diskutiert er mit Sebastian Bergmann und dem Publikum über die praktischen Auswirkungen der bevorstehenden Änderungen.

Vertiefende PHP-Workshops einzeln buchbar

In der ersten Dezemberhälfte finden ergänzend zur Konferenz drei PHP-Workshops für und von Experten statt, die das Programm der betterCode() PHP 2022 in der Praxis vertiefen. Wie sich Komplexität vermeiden lässt, wie typsicheres PHP gelingt und warum Events First eine gute Idee ist, lässt sich jeweils in einem Ganztagesworkshop erfahren. Die Workshops sind einzeln buchbar und nicht an den Konferenzbesuch gebunden.

Komplexität einfach vermeiden: Alle reden von Performance und träumen von kurzen Antwortzeiten ihrer Webanwendung – doch das Fullstack-Framework mit seiner Komplexität hat seine Tücken. Diverse externe Bibliotheken und die chronisch überlastete Datenbank rücken Hochperformanz in weite Ferne. Allerdings gibt es Auswege aus der Request-Falle, wie die Unix-Welt seit Jahren zeigt: Das Erfolgsrezept liegt im Zusammenspiel kleinerer, spezialisierter Anwendungen. Arne Blankerts von ThePHP.cc überarbeitet mit den Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmern klassische Webanwendungen. Wer teilnimmt, lernt, wie sich Langsames einfach in den Hintergrund schieben lässt.

Online-Workshop "Komplexität vermeiden", 2. Dezember 2022 (9-16 Uhr)

Events First: In der DDD-Community (Domain-driven Design) hat sich der "Domain-Event" als zentrales Pattern etabliert, obwohl er in dem einschlägigen Buch von Eric Evans nicht vorkommt. In der operativen Realität von Systemen – gerade in der Cloud – ist die Interaktion und Kommunikation mit Events jedoch weit verbreitet. Entwickler und Stakeholder sind sich weitgehend im Unklaren darüber, was Events eigentlich sind und wie man mit ihnen arbeiten sollte. In diesem Workshop vermittelt Stefan Priebsch von ThePHP.cc Domain Events als zentrales Werkzeug für die Modellierung von Prozessen und Software. Die Gruppe übt in der Praxis eventzentrisches Modellieren ein. Priebsch diskutiert mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerdem verschiedene Ansätze, wie sich Systeme mit oder ohne Events bauen und integrieren lassen: eine vielversprechende Kombination.

Online-Workshop "Events First", 5. Dezember 2022 (9-16 Uhr)

Typsicheres PHP: Seit Version 7 erlaubt PHP deutlich mehr Typsicherheit beim Programmieren. Fehler lassen sich so bereits vor dem Ausführen eines Programms aufspüren und beheben. Sebastian Bergmanns Workshop bietet eine Tour durch das Typsystem von PHP 8.2 und betrachtet die Motivation und den Einsatzzweck neuer Syntaxkonstrukte durchaus auch kritisch. Die verbleibenden Lücken im Typsystem lassen sich mit Psalm schließen, einem Werkzeug zur statischen Analyse von PHP-Code. Wer teilnimmt, lernt bei den Live-Vorführungen, den eigenen Programmcode zielgerichtet anzupassen. Damit lässt sich die Fehlerwahrscheinlichkeit signifikant verringern.

Online-Workshop "Typsicheres PHP", 15. Dezember 2022 (9-16 Uhr)

Dabei sein: Tickets jetzt sichern

Workshoptickets sind zum Preis von jeweils 449 Euro erhältlich (alle Preise zuzüglich 19 Prozent MwSt.). Um einen guten Austausch in der Gruppe zu ermöglichen, sind die Plätze beschränkt. Tickets für den Konferenztag kosten bis zum 2. November 179 Euro pro Person, danach 199 Euro. Ab drei Personen gibt es einen gestaffelten Gruppenrabatt, der beim Buchen im Shop automatisch abgezogen wird.

