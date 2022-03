PHP Landscape Report 2021: Entwicklung neuer Features kommt vor Sicherheit

Zend by Perforce hat den PHP Landscape Report 2022 veröffentlicht. An der Umfrage haben in diesem Jahr 865 Personen teilgenommen. Zur Gruppe der Befragten zählen unter anderem Entwickler (64 %), Development Manager/Director (9 %) sowie IT Manager/Director (7 %) und CIO/CTO (6 %). Im Fokus der Erhebung stehen die Fragen, wie PHP-Entwicklerteams mit der Sprache arbeiten, was sie in der Arbeit mit PHP priorisieren, welche Versionen sie nutzen, und auf welche Technologien sie für die Programmierung, Orchestrierung und Async Programming setzen.

Jahr 2021 im Zeichen der PHP-Weiterentwicklung

Mit dem Release von PHP 8.0 im November 2020 und mit dem eingeführten Just-in-Time-Compiler (JIT) boten sich PHP-Entwicklern im Jahr 2021 neue Möglichkeiten. Darüber hinaus brachte auch PHP 8.1 im November 2021 Neuerungen mit sich, beispielsweise Unterstützung für asynchrone Programmierung mittels Fibers, die Einführung von Enumerationen und Performance-Steigerungen. On-Top kam 2021 die Gründung der PHP Foundation. Sechsundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der Programmiersprache haben sich unter anderem Spracherfinder Rasmus Lerdorf sowie weitere Programmiererinnen und Programmierer, die in den letzten Jahren maßgeblich zur Entwicklung der Programmiersprache beigetragen haben, zusammengetan, um die Weiterentwicklung von PHP zu fördern.

Sicherheit weiterhin auf Platz 2

Die Teilnehmer des Landscape Reports 2021 wurden gefragt, welchen Schwerpunkt sie in ihren Projekten bei der Entwicklung mit PHP legen. Die Entwicklung neuer Features, die Verbesserung der Anwendungs-Performance, die Verbesserung der Codequalität, die Automatisierung des Deployments sowie Sicherheit standen zur Auswahl. Die Mehrheit (46 %) stimmte für die Entwicklung neuer Funktionen. 19 Prozent der Befragten machten die Sicherheit zur höchsten Priorität. Die Verbesserung der Codequalität steht lediglich bei 14 Prozent der Befragten an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste und nimmt somit Platz 4 des Rankings ein.

PHP Landscape Report 2022: Das Entwickeln neuer Features kommt für viele PHP-Entwicklerteams vor Sicherheit. (Bild: Zend by Perforce)

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein leichter Anstieg beim Thema Entwicklung neuer Funktionen zu verzeichnen. Security bleibt weiterhin auf Platz zwei der Prioritätenliste, nimmt allerdings wenige Prozentpunkte ab (2021: 24 %).

PHP im Einsatz

Laut Report setzen 81 Prozent der Befragten PHP in den Bereichen Services und APIs ein – 2021 lag die Zahl noch bei 40 Prozent. Platz zwei der Einsatzbereiche belegen weltweit eingesetzte Geschäftsanwendungen (59 %) und CMS-Systeme (46 %). Bei Beantwortung dieser Fragen konnten die Teilnehmer mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen.

Hinsichtlich der verwendeten Versionen der Programmiersprache sind gleich mehrere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. In der aktuellen Ausgabe des Reports gab die Mehrheit an (65 %), PHP 7.4 für die Entwicklung zu nutzen, gefolgt von den Versionen 8.0 und 7.3 (44 %, 35 %). 21 Prozent der Befragten nutzen noch PHP 5.6, 11 Prozent greifen auf PHP 5.5 und frühere Versionen zurück, die allesamt das Ende des Supports (End of Life, EOL) erreicht haben. 80 Prozent gaben an, noch im nächsten Jahr ein Upgrade durchführen zu wollen. Testing und Refactoring belegen auch in diesem Jahr Platz 1 und 2 unter den Komponenten des letzten Updates, die den größten Zeitaufwand verursacht haben.

Lesen Sie auch PHP Landscape Report 2021: Eröffnet PHP 8 neue Wege in Richtung Big Data und ML?

Beliebte PHP-Tools

Der PHP Landscape Report 2022 gibt Aufschluss darüber, welche PHP-Frameworks im Arbeitsalltag der Befragten hauptsächlich zum Einsatz kommen. Die Mehrheit der Befragten gab an, in ihrem Arbeitsalltag auf PHP-Frameworks wie Laravel (44 %), Symfony (30 %) oder Zend Framework beziehungsweise Laminas (22 %) zu setzen. Laravel und Symfony haben im Vergleich zu 2021 einige Prozentpunkte zugelegt (Laravel 2020: 28 %; Symfony 2020 11 %). Für das PHP-Framework Symfony ist im November 2021 die sechste Hauptversion erschienen.

Hinsichtlich der PHP-Webserver bleibt die Zusammensetzung der ersten zwei Plätze zwar gleich (Apache 77 %, Nginx 60 %), doch Nginx legt im Vergleich zum Vorjahr einige Prozentpunkte zu: 2020 noch bei 28 Prozent, in diesem Jahr mehr als das Doppelte (60 %). Die Macher der Studie sehen den Grund dafür in der steigenden Nutzung von PHP im Bereich Containerisierung. ReactPHP und Swoole PHP belegen Platz 1 und 2 der beliebtesten Tools für asynchrones Programmieren (48 %, 33 %). Platz 3 nimmt AMPHP mit 14 Prozent ein. Darüber hinaus wurde gefragt, wie die Teilnehmer Asynch Programming einsetzen: 45 Prozent setzen hierbei auf Real-Time-Dashboarding, 44 Prozent auf Queuing und Deferment, sowie 38 Prozent auf Parallel Processing.

Über Zend und Rogue Wave Software

Das für sein gleichnamiges Versionskontrollsystem bekannt gewordene Softwareunternehmen Perforce hatte Anfang 2019 Rogue Wave Software übernommen, einen Hersteller von plattformübergreifenden Softwareentwicklungswerkzeugen, Tools im Bereich Parallel- und HPC-Computing sowie Embedded-Komponenten. Das Portfolio von Rogue Wave umfasste letztlich aber etliche, zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklerwerkzeuge, darunter die API-Management-Suite Akana sowie die PHP-Tools Zend Server und Zend Studio, die über den Zukauf von Zend Technologies 2015 erworben wurden.

Mehr Details zu den Ergebnissen der Umfrage finden sich auf der Webseite zum Report. Darüber hinaus stellt Zend die Umfrageergebnisse inklusive der Rohdaten gegen Registrierung kostenfrei zum Download zur Verfügung. Die Umfrage wurde in einem Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 durchgeführt und via Social Media und E-Mail beworben.

(mdo)