PHP Landscape Report 2021: Eröffnet PHP 8 neue Wege in Richtung Big Data und ML?

Das mittlerweile zu Perforce gehörende Unternehmen hat den PHP Landscape Report 2021 veröffentlicht. An der Umfrage, die über Social Media sowie über E-Mail beworben wurde, haben 670 Personen teilgenommen, darunter unter anderem Entwickler (63 %), Development Manager/Director (13 %) sowie IT Manager/Director (8 )%. Die Erhebung legt den Fokus darauf, wie PHP-Entwicklerteams mit der Sprache arbeiten, ihre Sicht auf aktuelle Trends in der PHP-Entwicklung ist, sowie auf eingesetzte Techniken und Tools.

Das für sein gleichnamiges Versionskontrollsystem bekannt gewordene Softwareunternehmen Perforce hatte Anfang 2019 Rogue Wave Software überommen, einen Hersteller von plattformübergreifenden Softwareentwicklungswerkzeugen, Tools im Bereich Parallel- und HPC-Computing sowie Embedded-Komponenten. Das Portfolio von Rogue Wave umfasste letztlich aber etliche, zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklerwerkzeuge, darunter die API-Management-Suite Akana sowie die PHP-Tools Zend Server und Zend Studio, die über den Zukauf von Zend Technologies 2015 erworben wurden.

Sicherheit hat zweithöchste Priorität

Die Teilnehmer wurden gefragt, welchen Schwerpunkt sie in ihren Projekten bei der Entwicklung mit PHP legen. Zur Auswahl stand die Entwicklung neuer Features, die Verbesserung der Performance für Anwendungen, die Verbesserung der Codequalität, die Automatisierung des Deployments sowie Sicherheit. Die Mehrheit (42 %) fand sich bei der Entwicklung neuer Funktionen zusammen. 24 Prozent der Befragten machten die Sicherheit zur höchsten Priorität. Die Verbesserung der Codequalität steht lediglich bei 12 Prozent der Befragten an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste und landet somit auf Platz 4 im Ranking.

PHP im Einsatz

Die Umfrage zeigt, dass die meisten (40 %) PHP in den Bereichen Services und APIs einsetzen, gefolgt von weltweit eingesetzten Geschäftsanwendungen (23 %) und CMS-Systeme (13 %). Die Mehrheit gab an (32 %), PHP 7.1 für die Entwicklung zu nutzen, gefolgt von den Versionen 7.3 und 7.2 (22 %, 19 %). Immerhin noch 11 Prozent der Befragten nutzen PHP 5.6, 4 Prozent greifen auf PHP 5.5 und frühere Versionen zurück, die allesamt das Ende des Supports (End of Life, EOL) erreicht haben. 73 Prozent gaben an, noch im nächsten Jahr ein Upgrade durchführen zu wollen.

Upgrades gehen nicht ohne Kosten einher. Dabei spielt nicht nur Geld eine Rolle, sondern auch Zeit. Unternehmen müssen Zeit in Planung, Testen und Refactoring investieren. Im Rahmen der Umfrage gaben die Befragten Einblicke, welche Komponenten des letzten Upgrades den größten Zeitaufwand verursacht haben. Testing und Refactoring belegen mit einem Prozentpunkt Unterschied Platz eins und zwei des Rankings (35 %, 34 %).

Beliebte PHP-Tools

Der PHP Landscape Report 2021 zeigt darüber hinaus, dass die Mehrheit der Befragten in ihrem Arbeitsalltag auf PHP-Frameworks wie Laravel (28 %) und Zend Framework beziehungsweise Laminas (24 %) setzen. 22 Prozent gaben an, ein anderes Framework zu verwenden – also nicht Symfony, Codeigniter, Yii, CakePHP und Phalcon.

Die Top 3 bei den PHP-Webservern setzt sich aus Apache, Nginx und WampServer zusammen. PHPUnit und Codeception belegen Platz eins und Platz drei der beliebtesten Testing-Tools. "Andere" halten sich auf Platz zwei und enthalten nicht PHP Spec, Behat, Kahlan und Atoum.

PHP in 2021

Die Macher der Studie sehen für 2021 große Veränderungen im PHP-Ökosystem, nicht zuletzt wegen der neuen Hauptversion PHP 8.0, die im November 2020 erschienen ist. Sie hält viele neue Funktionen und Möglichkeiten bereit (z. B. JIT-Compiler, Named Arguments, Union Types), die Produktivität der Entwickler zu steigern, den Wartungsaufwand zu reduzieren und Leistung zu erhöhen. Funktionen wie der Just-In-Time-Compiler (JIT) müssen ihr Potenzial für die Sprache erst noch unter Beweis stellen, so Matthew Weier O'Phinney, Project Lead des Zend Framework.

Matthew Weier O'Phinney und Erwin Earley, Zend Senior Solutions Consultant, haben in einem Online-Webinar die Ergebnisse des PHP Landscape Reports 2021 erläutert. Sie sehen PHP als stabile und ausgereifte Sprache, deren Fähigkeiten noch ausgebaut werden, um auch in anderen Bereichen wie Big Data und Machine Learning (ML) Fuß fassen zu können – beispielsweise durch die Nutzung von Containerisierungs-Technologien (41 % noch in diesem Jahr) und asynchroner Programmierung.

Mehr Details zu den Ergebnissen der Umfrage finden sich auf der Webseite zum Report. Darüber hinaus stellt Zend die Umfrageergebnisse inklusive der Rohdaten gegen Registrierung kostenfrei zum Download zur Verfügung. Die Umfrage wurde in einem Zeitraum von September bis Dezember 2020 durchgeführt.

