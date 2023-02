PHP Landscape Report 2023: Mehrheit nutzt nicht mehr unterstützte Versionen

Das zu Perforce gehörende Unternehmen Zend hat seinen alljährlichen “Landscape Report“ zu PHP veröffentlicht. Mit diesem Bericht will die Firma mit Branchendaten und Analysen die wichtigsten Trends und Technik im Umfeld des PHP-Ökosystems beleuchten. Dabei haben sich die Macher des Reports für dieses Jahr unter anderem auf die Akzeptanz der unterschiedlichen PHP-Versionen konzentriert. Das führte zu dem erschreckenden Ergebnis, dass ein großer Teil der befragten Entwickler und Entwicklerinnen nach wie vor auf die nicht mehr unterstützte Version 7.4 bei ihren Projekten setzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Befragung drehte sich um die PHP-Trends bei den Themen Containerisierung und Orchestrierung.

Wie und mit welchen Versionen PHP-Teams arbeiten

Der Zend Landscape Report basiert auf Umfragen von Oktober bis Dezember 2022, die anonym durchgeführt wurden. Sie konzentrierten sich vor allem darauf, wie PHP-Entwicklungsteams mit der Sprache umgehen, welche Prioritäten sie bei der PHP-Entwicklung haben und welche Technologien sie dabei einsetzen. Wichtig waren dem Zend-Team die verwendeten PHP-Versionen und welche Pläne die Entwickler und Entwicklerinnen für Upgrades hegen. Insgesamt trugen 651 qualifizierte Antworten zum Ergebnis bei, wobei sich 52 Prozent der Befragten als "Developer" bezeichneten.

Auch wenn die Version keinen Support mehr erhält: Ein Großteil der von Zend gefragten Entwickler nutzen noch PHP 7.4 (Bild: Zend by Perforce)

Zu den interessantesten Ergebnissen des diesjährigen Reports führte die Frage an die Softwareteams nach der Version der Programmiersprache, die sie als Teil ihrer PHP-Anwendungen einsetzen. Die Befragten hatten dabei die Möglichkeit, auch mehrere PHP-Versionen auszuwählen. Die meisten Antworten erhielt die Version 7.4, die von insgesamt 54,2 Prozent der Befragten als die PHP-Version angegeben wurde, die in ihren Anwendungen zum Einsatz kommt. Danach folgten PHP 8.1 mit 46,1 und PHP 8.0 mit 35,4 Prozent. Die Macher hinter der Studie haben ihre aktuellen Ergebnisse auch mit denen der Umfrage aus dem Vorjahr (2022) verglichen. So konnten sie feststellen, dass die Nutzung von PHP 7.4 von 66 auf 54 Prozent zurückgegangen ist, während die Nutzung von PHP 8.0 einen Rückgang von 44 auf 35 Prozent zu verzeichnen hat.

Insgesamt verwenden laut Report rund 62 Prozent aller Befragten eine PHP-Version, bei der es sich um ein auslaufendes Produkt handelt, das offiziell nicht mehr unterstützt wird. Bei Unternehmen mit über hundert Beschäftigten waren es insgesamt 65 Prozent, die auf veraltete Software setzten. An dieser Stelle scheinen dann kleinere Firmen (unter 100 Mitarbeiter) schneller zu reagieren, denn dort waren es nur knapp unter 60 Prozent, die solche EOL-Versionen (End of Life) noch aktiv verwenden.

Trend zu Containerisierung und Orchestrierung

Die für den Report befragten Entwicklerinnen und Entwickler gaben auch Auskunft darüber, wie sie unter PHP Techniken wie Containerisierung und Orchestrierung einsetzen.

Der Einsatz von Container-Techniken ist bei den PHP-Entwicklerteams aktuell gut verbreitet. (Bild: Zend by Perforce)

Über 57 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aktuell Containerisierungs-Techniken nutzen. Auch bei dieser Frage haben die Spezialisten bei Zend einen Blick auf die jeweiligen Unternehmensgrößen geworfen. Sie fanden heraus, dass 65 Prozent der Unternehmen mit über hundert Mitarbeitern derzeit Container-Technologien einsetzen. Bei Unternehmen mit unter hundert Mitarbeitern waren es nur 53 Prozent. Bei der Frage nach den von den PHP-Teams eingesetzten Container-Technologien ergab die Umfrage, dass Docker mit über 68 Prozent der Antworten die beliebteste Containertechnologie ist, gefolgt von Podman (10,2 Prozent), ContainerD (9,4 Prozent) und CRI-0 (8,5 Prozent).

Die Frage nach dem Einsatz von Orchestrierungstechniken beantworteten 47 Prozent der Befragten positiv, wohingegen 35 Prozent angaben, dass sie aktuell keine Pläne hätten, diese Techniken bei ihren PHP-Projekten zu nutzen. Beim Betrachten der nach Unternehmensgröße gestaffelten Ergebnisse stellten die Zend-Mitarbeiter fest, dass Unternehmen mit über hundert Mitarbeitern deutlich häufiger Orchestrierungstechnologien einsetzen als Unternehmen unter hundert Mitarbeitern, nämlich rund 59 im Vergleich zu rund 42 Prozent. So zeigen die Ergebnisse eine klare Korrelation zwischen Unternehmensgröße und Akzeptanz, wobei größere Unternehmen eher Containerisierungs- und Orchestrierungstechnologien einsetzen als kleinere Firmen.

Der komplette Report steht als PDF-Datei auf der Webseite von Zend zum Download bereit.

