PHP.RUHR 2020: Jetzt mit Vorträgen und Workshops für die PHP-Konferenz bewerben

PHP- und Webentwickler haben noch bis zum Ende des Monats (30. Juni 2020) die Gelegenheit, sich mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für die siebte Auflage der PHP.RUHR Web Developement Conference zu bewerben. Die Konferenz soll vom 4. bis 6. November 2020 im Stadion von Borussia Dortmund stattfinden, und zwar im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund vom 2. bis 6. November 2020. Thematische Schwerpunkte der Veranstaltung sind erneut die weitverbreitete Programmiersprache PHP, Web-Entwicklung und E-Commerce.

Der Ausrichter – die CNS E-Business Academy GmbH – hat sich angesichts der unklaren Situation durch die COVID-19-Pandemie dazu entschieden, es in diesem Jahr mit einem Hybrid-Konzept aus Vor-Ort-Event sowie zusätzlicher Übertragung per Stream zu versuchen. Der Austausch und die Vernetzung zwischen Teilnehmern vor Ort und per Stream soll per Website und mit einer Mobil-App ermöglicht werden.

Wie im vorigen Jahr erstreckt sich die Konferenz über drei Tage. Am 4. November 2020 sollen ganztägige Workshops geboten werden, am darauf folgenden ersten Konferenztag wird es wieder den Networking-Abend "Bits & Currywurst" geben, auf den der zweite Konferenz-Tag am 6. November 2020 mit weiteren Vorträgen und Podiumsdiskussionen folgt.

Weitere Informationen zum Event selbst und zum Call for Papers finden sich auf den entsprechenden Webseiten. (ane)