PHP.RUHR fällt aus, Bits & Currywurst mit E-Commerce und Lobo

Die für Anfang November 2020 geplante PHP.RUHR-Konferenz wurde abgesagt. Stattdessen findet jetzt am 5. November 2020 kurzfristig eine "Bits & Currywurst 2020 Special Edition" statt. In den Jahren zuvor gab es sowohl PHP.RUHR als auch die "Bits & Currywurst"-Abendveranstaltung immer gemeinsam im Signal Iduna Park in Dortmund, Deutschlands größtem Fußballstadion.

Dieses Mal sind die Veranstalter in der Warsteiner Music Hall zu Hause. Themen des um 15 Uhr startenden Events sind unter anderem Data Driven Commerce und der Einfluss der Finanztechnologie auf E-Commerce. Als "krönenden Abschluss" machen die Organisatoren eine Keynote und anschließende Podiumsdiskussion von und mit dem Blogger und Journalisten Sascha Lobo aus.

Das Event wird hybrid durchgeführt. Das bedeutet, dass es eine limitierte Anzahl Tickets vor Ort geben wird. Zusätzlich wird die Konferenz als kostenloser Stream übertragen. Die "Bits & Currywurst"-Veranstaltung ist zudem wieder Bestandteil der Digitalen Woche Dortmund. Im vergangenen Jahr war heise Developer in die Konzeption der PHP.RUHR involviert.

(ane)