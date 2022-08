PS5-Preiserhöhung: Sony erhöht Preise für die Playstation 5 – ab sofort

Sony erhöht die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für die Playstation 5 in Deutschland und anderen Ländern um jeweils 50 Euro. Die PS5 mit Blu-ray-Laufwerk kostet in Europa zukünftig 549 Euro (bisher 499 Euro), die Digital Edition 449 Euro (bisher 399 Euro). Die Anhebung der UVP erreicht sich Sony zufolge vorerst ausgewählte Märkte.

Inflationsraten, Währungstrends und Energierkosten

Als Begründung für die Verteuerung nennt Sony Interactive Entertainment (SIE) hohe globale Inflationsraten und ungünstige Währungstrends. Die Preiserhöhung bezeichnet das Unternehmen als notwendig. Eine Verbesserung der seit Verkaufsstart schlechten Verfügbarkeit bleibe der Mitteilung zufolge oberste Priorität.

Die Inflation betrifft etwa die Produktion des System-on-Chip (SoC) der Playstation 5 beim Chipauftragsfertiger TSMC, der die Preise genauso wie Konkurrenzfertiger in den vergangenen Monaten und Jahren wiederholt erhöhte. Zuletzt stiegen die Energiekosten in Taiwan, was TSMC umgerechnet Hunderte Millionen Euro pro Jahr kostet.

Preiserhöhung in vielen Ländern – außer der USA

Betroffen sind neben Deutschland auch die Länder Großbritannien, China, Australien, Mexiko und Kanada, in denen die UVPs für die PS5 ab sofort gültig sind. Japan soll am 15. September folgen, eine Ausweitung auf weitere, nicht genannte Märkte, hält sich das Unternehmen für die Zukunft offen. Einzig in den USA schließt SIE in dem Blog-Beitrag eine Preiserhöhung explizit aus.

Internet-Handelsplattformen verkaufen die unterschiedlichen Playstation-5-Konsolen schon von Beginn an zu deutlich überhöhten Preisen. Selbst in deutschen Elektronikketten wurden in der Vergangenheit Aufschläge von 50 Euro kassiert – Angebot und Nachfrage. Auch Kriminelle geben sich Mühe, so bauten Scammer den Sony-Web-Shop eins zu eins nach. Zur UVP verkaufen Sony-Partner die PS5 immer wieder stoßweise, üblicherweise über Systeme mit Warteschlangen.

Xbox – günstiger, bessere Verfügbarkeit, geringere Nachfrage

Microsoft hat für die (gegenüber der PS5) leistungsstärkere Xbox Series X bisher keine Preiserhöhung angekündigt und auch um die Verfügbarkeit steht es wesentlich besser. Die Verkaufszahlen aus dem vergangenen Jahr sprechen allerdings für Sony und die Playstation 5.

Mit Handelspreisen unter der UVP von 299 Euro ist die leistungsschwächere Xbox Series S noch einmal deutlich günstiger als die Digital Edition der Playstation 5. Die unterschiedlichen Playstation-Versionen sind allerdings in puncto Leistung identisch, lediglich das Disc-Laufwerk macht den Unterschied. Einen Vergleich der beiden Next-Gen-Spielekonsolen finden Sie auf heise online.

Playstation Exklusiv-Titel auch auf dem PC

Aktuell experimentiert Sony Berichten zufolge auch mit einem Launcher und dem Playstation-Network für den PC. Frühere Exklusiv-Titel wie etwa "Marvel's Spiderman Remastered" oder "Horizon Zero Down" für den PC sind bereits erhältlich. Zukünftig reicht Warten eventuell aus, um die Playstation-Exklusiv-Titel auf dem PC zu spielen.

Die Preiserhöhung kündigt SIE während der aktuell laufenden Gamescom in Köln an, wo das Unternehmen in der "Opening Night Live" das Pendant zum Xbox Elite Controller vorstellte – den DualSense Edge. Sony selbst ist wie auch Blizzard auf der Messe vor Ort nicht vertreten.

(bme)