PS5: Sony zeigt neue VR-Controller mit adaptiven Triggern

Sony hat die Controller vorgestellt, mit denen Spieler das kommende VR-System für die Playstation 5 steuern werden. Der VR-Controller bringt vom Dualsense-Gamepad bekannte Funktionen wie adaptive Trigger und verbessertes haptisches Feedback in den VR-Bereich. Im Gegensatz zu den vorherigen Move-Controllern brauchen Spieler einen Controller pro Hand.

Der neue PSVR-Controller von der Seite. (Bild: Sony)

Das Design unterscheidet sich daher stark von den zylindrischen Move-Controllern, die für die Steuerung des ersten PSVR-Systems zum Einsatz kommen. Sony beschreibt das Design als kugelförmig. Auffallend ist vor allem der Ring, der sich um die Hand des Trägers wölbt. Bewegungen erfasst das kommende VR-Headset, zu dem es noch keine näheren Informationen gibt, über einen Trackingring an der Unterseite des Controllers.

Die neuen PSVR-Controller haben für die rechte und linke Hand jeweils einen Analog-Stick, zwei der vier Input-Tasten, einen Trigger, eine "Grip"-Taste am Handballen und jeweils eine Funktionstaste. Sony will Entwicklerstudios in naher Zukunft erste Prototypen des Controllers zur Verfügung stellen, damit sie Spiele dafür entwerfen können.

Force Feedback und adaptive Trigger

Spannend ist an den neuen PSVR-Controllern vor allem das verbesserte Force Feedback, das das Dualsense-Gamepad für die PS5 so einzigartig macht: Sony hat präzisere und kräftigere Vibrationsmotoren eingebaut, die nuanciertes Force Feedback geben. Außerdem können Spiele nun den Widerstand der L2- und R2-Schultertasten oder "Trigger" auf die Spielsituation anpassen, was im Test von heise online überzeugte.

So spielt sich "Astro Bot" mit dem Dualsense-Controller

Sonys VR-Brillen machen auch im Vergleich zu neueren Geräten immer noch eine ordentliche Figur, die Move-Controller sind dagegen technisch nicht mehr auf der Höhe. Sie sind ungenauer als die Konkurrenz von Oculus, HTC und Valve und haben einen deutlich kleineren Aktionsradius.

Das neue VR-System für die Playstation 5 hat Sony überraschend im Februar angekündigt, nachdem es zuvor lange ruhig um Sonys VR-Bemühungen war. Bisher gibt es keine handfesten Informationen zum neuen Headset. Dass die neuen Controller mit der ersten PSVR-Version kompatibel sein wird, ist unwahrscheinlich: dem Headset dürfte die Möglichkeit fehlen, die neuen Controller zu tracken. Das erste PSVR-System lässt sich dagegen per Adapter auch auf der Playstation 5 verwenden.

(dahe)