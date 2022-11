PSVR2: Sonys neues VR-Headset kostet 600 Euro

Sonys PSVR2 kommt im kommenden Februar in den Handel und wird 600 Euro kosten. Preis und Verkaufsstart kündigte das Spieleunternehmen am Mittwoch an – damit stehen die wichtigsten Eckdaten des kommenden VR-Headsets nun fest. Eine Ladestation für Controller wird separat für 50 Euro angeboten.

Das PSVR2-Headset will Sony zuerst ausschließlich über den eigenen Online-Store anbieten. Vorbestellungen nimmt Sony ab dem 15. November an, Registrierungen für Vorbestellungen sollen noch am Mittwoch möglich sein. Zusätzlich zu Preis und Marktstart hat Sony einige neue Titel für die PSVR2 angekündigt, darunter den Rail-Shooter "The Dark Pictures: Switchback VR", die Städtebausimulation "Cities VR – Enhanced Edition" und das Puzzle-Spiel "Hello Neighbor VR: Search and Rescue". Sie sollen zum Marktstart des VR-Headsets verfügbar sein.

Teurer als der Vorgänger

Mit dem Preis von 600 Euro ist PSVR2 deutlich teurer als das Vorgängermodell, das zum Marktstart 2016 noch 400 Euro gekostet hatte. Inbegriffen sind zwei der neuen Controller, die Sony für PSVR2 entwickelt hat. Beim ersten PSVR-Headset mussten die Controller noch separat erworben werden. Kleine In-Ear-Kopfhörer gehören ebenfalls zum Lieferumfang von PSVR2.

Die neuen Controller bezeichnet Sony als "Sense" in Anlehnung an das Dualsense-Gamepad der PS5. Sie erfassen die Position von Daumen, Zeige- und Mittelfingern und haben die adaptiven Trigger, die auch das Dualsense-Gamepad von der Konkurrenz abhebt.

Neu sind auch die präzisen Vibrationsmotoren innerhalb der Controller. Solche Motoren sind außerdem im Headset eingebaut. In der Praxis machen sie sich als leichtes Klopfen am Kopf bemerkbar, wenn dem Träger etwa Lasergeschosse um die Ohren fliegen. In einem Hands-On von heise online überzeugte zudem die verbesserte Bildqualität des neuen Headsets bei korrektem Sitz – schon bei leichtem Verrutschen tauchten Farbsäume auf. Die Playstation VR2 zeigt jedem Auge 2000 x 2040 Pixel und übertrifft damit die Konkurrenzgeräte Meta Quest 2 und Valve Index.

