Pac-Man Arcade: Neues Lego-Set kostet 270 Euro

Lego bringt ein Videospiel-Set um den Spiele-Klassiker "Pac-Man" in den Handel. Das Set heißt "Pac-Man Arcade" und ist an die Original-Station des 1980 erschienen Kult-Spiels angelehnt. Es besteht aus 2650 Steinen und misst 32 cm in der Höhe, 25 cm in der Breite und 17 cm in der Tiefe. Der Preis liegt bei 270 Euro.

Das Pac-Man-Set von Lego besteht aus 2600 Teilen und kostet 270 Euro. Im Inneren ist eine Figur versteckt. (Bild: Lego)

Das Spiel ist nicht funktionstüchtig, betont Lego auf der Produktseite von Pac-Man Arcade. Der eingebaute Joystick kann zwar in vier Richtungen bewegt werden, hat aber keine Funktion. Stattdessen hat Lego eine Kurbel eingebaut, die die spielerische Verfolgungsjagd mechanisch simulieren soll – wer kurbelt, bekommt also zu sehen, wie sich Figuren und Symbole vordefiniert über den nachgestellten Bildschirm bewegen.

Die Rückwand lässt sich abnehmen, um die dafür eingesetzte Mechanik begutachten zu können. Dort ist auch eine Mini-Szene mit einer Lego-Figur versteckt, die an einem Arcade-Automaten Pac-Man spielt. Zu den weiteren Features des Lego-Sets gehört ein Münz-Slot, der einen speziellen Stein zum Aufleuchten bringen kann. Außerdem gibt es eine Spielstandanzeige, die manuell verstellt werden kann. Separat aufstellen kann man einen Schaukasten mit den drehbaren Figuren Pac-Man, Blinky und Clyde.

Lego empfiehlt das "Pac-Man Arcade"-Set für erwachsene Personen. VIP-Mitglieder können es ab dem 1. Juni bestellen, alle anderen können ab dem 4. Juni zuschlagen.

Sets von Nintendo und Atari

Immer wieder veröffentlicht Lego Sets, die auf Spielen und Spielkonsolen basieren. Mit Nintendo hat das dänische Unternehmen etwa für das Set 71374 "Nintendo Entertainment System" zusammengearbeitet, das aktuell ebenfalls für 270 Euro im Lego-Shop angeboten wird.

Auch mit Atari hat Lego schon kooperiert: Das Set 10306 "Atari 2600" ist mit einem Preis von 240 Euro etwas günstiger als die Sets um Pac-Man und das NES. Die besten Nerd-Sets von Lego hat heise online in einem Sammelartikel zusammengetragen.

