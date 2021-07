Pakistan blockiert Tiktok schon wieder wegen "unangemessener Inhalte"

Zum mittlerweile dritten Mal binnen eines Jahres ist in Pakistan die Video-App Tiktok blockiert worden. Die Telekommunikationsbehörde PTA in Islamabad teilte am Mittwoch auf Twitter mit, dass die chinesische App gesperrt wurde, weil "unangemessene Inhalte" nicht entfernt worden seien.

Immer wieder Sperren in Pakistan

Pakistan hatte die App im Vorjahr erstmals blockiert, nachdem öffentliche Beschwerden wegen angeblicher Vulgarität zu einer gerichtlichen Sperre führten. Nach mutmaßlichem diplomatischem Druck der chinesischen Regierung wurde das Verbot später wieder aufgehoben. Zuletzt war die App seit Anfang April nicht mehr blockiert worden.

Islamabad hat am Mittwoch zudem ein Verbot über die Live-Streaming App Bigo Live verhängt und Youtube aufgefordert, Vulgarität und Hassrede für Nutzer in Pakistan zu blockieren.

Bereits in der Vergangenheit hatten die pakistanischen Behörden Video-Plattformen aufgefordert, Inhalte strenger zu regulieren. Im September nahmen die Behörden zudem mehrere Dating-Apps vom Netz, darunter auch Tinder und Grindr. Kritiker sehen darin eine zunehmende Zensur.

(mho)