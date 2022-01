Panasonic: Neues OLED-TV-Topmodell kommt auch in 77 Zoll

Panasonic hat im Rahmen der CES die Markteinführung seines Flaggschiff-OLED- Fernsehers für 2022 angekündigt. Das LZW2004 (international LZ2000) genannte Gerät will der Hersteller in den Größen 55, 65 und erstmalig auf in 77 Zoll anbieten. Wie bei Panasonics Topmodell üblich wird das Gerät kalibriert ausgeliefert.

Der mit der aktuellen TV-Generation eingeführte Auto-AI-Modus, der die Bildeinstellungen an den jeweiligen Inhalt anpasst, soll bei der neuen Generation schneller arbeiten. Ein RGB-Sensor sorgt laut Panasonic nun zudem dafür, dass das Bild nicht nur wie bisher an die Helligkeit des Umgebungslichts angepasst wird, sondern auch an dessen Farbtemperatur.

Auch bei der Tonwiedergabe hat Panasonic nach eigenen Angaben einen Schritt nach vorne gemacht. So stecken über die gesamte Front im LZW2004 nun Mini-Lautsprechern, die nicht nur für besseren Ton von vorne sorgen sollen; die Funktion "Pinpoint Positioning" ermögliche es sogar, die Tonausgabe auf Wunsch direkt auf eine Sitzposition auszurichten.

Weitere Verbesserungen sollen besonders Gamer ansprechen – wie das Informations- und Einstellungs-Overlay namens Game Control Board. Ebenso machen eine automatische NVIDIA-GPU-Erkennung, die verbesserte 60-Hz-Latenz (in der Demo wurden 1,5 Millisekunden genannt) und die HDMI2.1-Unterstützung (mit 4K 120 Hz und VRR) den LZW2004 laut Panasonic zu einem Gaming-Kraftpaket.

Licht und Schatten

Allerdings bietet der LZW2004 lediglich zwei HDMI-2.1-Eingänge, während die Topmodelle anderer Hersteller diese HDMI-Version bei vier Eingängen bieten. Auch bei der maximalen Bandbreite liegt Panasonics Topmodell beispielsweise hinter den kommenden C2- und G2-Reihen von LG: Während Letztere HDMI-Signale bis 48 Gbit/s unterstützen soll, ist beim LZW2004 bei 40 GBit/s das Maximum erreicht. Darüber, wie wichtig eine Unterstützung von 48 GBit/s ist, lässt sich aber sicher diskutieren. Aus technischer Sicht sind damit 4K-Signale in 120Hz mit 4:4:4 RGB 12-Bit möglich.

Fragezeichen blieben auch beim verwendeten Panel. Panasonic spricht von "der neuesten 'Master OLED Pro'- Konfiguration der 2022-Generation, die von Panasonic speziell entwickelt wurde, um durch verbesserte Bildverarbeitung enormen Detailreichtum und noch mehr Helligkeit zu liefern." Unklar blieb aber, ob das Unternehmen beispielsweise bereits Panels aus der OLED-EX-Serie von LG Displays oder QD-OLED-Panels von Samsung Displays nutzt.

Der LZW2004 soll in allen drei Größen ab dem Sommer erhältlich sein, Preise nannte Panasonic noch nicht. Panasonic hält seine diesjährige CES-Pressekonferenzen und andere Presse-Events komplett virtuell ab. Im Las Vegas Convention Center wird es nach Angaben des Herstellers lediglich einen kleinen Stand geben.

(nij)