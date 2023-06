Neue TV-Modelle: Panasonic setzt verstärkt auf Gaming-Features

Panasonic hat sein komplettes Sortiment an OLED- und LED-Fernsehern für 2023 vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass der Hersteller in diesem Jahr verstärkt Gamer als potenzielle Kunden im Blick hat. Passend dazu ist Panasonic "offizieller TV-Partner" für das Spiel "Diablo IV", das das Unternehmen auch für die Demonstrationen der Gaming-Features seiner TVs nutzt.

Die OLED-TV-Modelle ab der neuen Serie MZW984 können über HDMI 2.1 Spielinhalte in 4K-Auflösung und mit Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz entgegennehmen. Hinsichtlich variabler Bildwiederholraten unterstützen die Modelle neben VRR und AMD Freesync (in der Premium-Version) nun auch NVIDIA G-Sync. Letzteres ist ein OLED-exklusives Feature. Bei Anschluss an ein System mit einer Nvidia-RTX-Grafikkarte erkennt der Fernseher laut Panasonic diese automatisch und optimiert selbsttätig Input-Lag und VRR-Einstellungen.

Kalibrierungsoption

Neu sind zudem ein “True Game Mode” für akkurate Farbwiedergabe und ein verbessertes HDR Tone Mapping für eine originalgetreue Darstellung von Spielen mit erhöhtem Kontrastumfang. Der True Game Mode ist sogar mit der “Calman Color"-Software von Portrait Displays kalibrierbar. Gamer, die mit dem Bildeindruck beim Spielen nicht zufrieden sind, können das Tone-Mapping zudem komplett ausschalten.

Die neuen Panasonic-TVs zeigen im Gaming-Modus auch eine Reihe von Daten zum Spiel an – wenn die Quelle diese liefert. Die Xbox gab sich in der Demo aber wenig auskunftsfreudig.

Schließlich unterstützt die Panasonic-TVs das dynamische HDR-Format Dolby Vision, allerdings nur bis 60 Hertz. Soundmäßig wurden laut Hersteller die unterschiedlichen Modi (etwa für First Person Shooter) und das Interface noch einmal überarbeitet.

Überarbeiteter Filmmaker Mode

Panasonic betont, die Bildqualität auch bei der Filmwiedergabe verbessert zu haben. Überarbeitet wurde demnach unter anderem der “Filmmaker Mode”, der dafür sorgen soll, dass Kino-Enthusiasten Filme so zu sehen bekommen, wie es vom Regisseur vorgesehen wurde. Fernseher von Panasonic unterstützen schon seit längerer Zeit Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive, bei denen auch das Umgebungslicht in die Darstellung mit einbezogen wird. In den neuen MZ1500-Modellen stecken zudem Sensoren, die auch die Farbtemperatur des Umgebungslichts erkennen und das Bild entsprechend anpassen.

Die Modelle der unter der Top-Serie MZW2004 angesiedelten MZ1500-Serie (ab August zu Preisen ab 2100 Euro erhältlich) sollen so nun näher an die Topklasse heranreichen. Dies gilt speziell für die Modelle mit 55 und 65 Zoll Bildschirmdiagonale, die laut Hersteller ein speziell in Hollywood kalibriertes „Master OLED Pro“-Panel deutlich verbesserter Spitzenhelligkeit und höherem Kontrastumfang erhalten haben. (nij)