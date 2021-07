Parallels Toolbox 5: Als Universal Binary und eine neue Benutzeroberfläche

Mit Toolbox 5 veröffentlicht Paralells seine Sammlung an Hilfsprogrammen als Universal Binary. In einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche findet sich ein Texterkennungsfeature für Windows und MacOS. Aus Texten in Bildern lassen sich damit beispielsweise bearbeitbare Versionen generieren. Die Funktion "Text umwandeln" bietet Parallels vorerst nur für MacOS an. Damit könne man Operationen wie das Ändern der Groß- und Kleinschreibung ausführen, gibt Parallels an.

Die Barcode-Funktion erlaubt eine Reihe unterschiedlicher Codes. (Bild: Parallels)

Zudem gibt man Anwendern sowohl einen Barcode-Generator als auch -Leser an die Hand. Die Funktionen lassen sich gleichermaßen unter beiden Betriebssystemen einsetzen und erzeugen wie lesen neben Barcodes beispielsweise QR- und UPC-Codes.

Aktives Fenster

Mac-Nutzer können sich ab Version 5 mit "Fokus auf Fenster" außerdem ausschließlich das derzeit verwendete Fenster anzeigen lassen und alle anderen ausblenden. Speziell für Windows bietet Parallels "Farbe ermitteln an". Das Tool gleicht der unter macOS üblichen Farbpipette.

Funktionen, die Parallels für beide Betriebssysteme anbietet, funktionieren laut Hersteller weitestgehend gleich. Auf dem Unternehmensblog finden sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Werkzeugen.

(csc)