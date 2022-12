Paramount+: Frühstart mit etwas Ernüchterung

Am heutigen Donnerstag startet der Abo-Videostreamingdienst Paramount+ in Deutschland. Wer am Mittwochabend aber schon einmal vorsorglich die dazugehörige TV-App auf sein Apple TV 4K, ein Fire-TV-Gerät, einen Roku-Player, das Nvidia Shield TV (Pro) oder den Google Chromecast Ultra installierte und probeweise startete, erlebte jedoch eine Überraschung: Der Dienst ließ sich bereits abonnieren und voll nutzen.

Heute dürfte die Einbindung in die Sky-Q-Oberfläche von Sky folgen. Wer auf eine passende TV-App für seinen LG-Fernseher hofft, wird indes enttäuscht: Eine solche wird bislang nicht angeboten und ist laut Paramount-Hotline auch bis auf Weiteres nicht geplant.

Probleme mit Probeabo

Zum Deutschlandstart bietet Paramount+ Neukunden eine kostenlose Probewoche an, danach kostet der (monatlich kündbare) Dienst 7,99 Euro pro Monat. So zumindest die offizielle Aussage – und auch unsere Erfahrungen bei Abschluss des Abonnements über den Apple TV 4K. Mehrere Leser berichteten allerdings, dass ihre über Fire-TV-Player abgeschlossenen Abos sofort abgerechnet wurden. Amazon scheint diesbezüglich aktuell laut der Berichte etwas ratlos zu sein.

Der Dienst bietet ab Start Profile für mehrere Benutzer an, darunter auch solche speziell für Kinder mit PIN-Sicherung, die dann nur altersgerechte Inhalte sehen. Wählbar sind dabei zwei Stufen für jüngere Kinder, denen nur Videos mit der Freigabe bis einschließlich "ab 6 Jahren" gezeigt werden, und für ältere Kinder, die auch Videos mit der Einstufung "ab 12 Jahren" zu sehen bekommen. Für die Kleinen steht zur Premiere des Dienstes der Kinofilm von "PAW Patrol" bereit. Inhalte mit der Freigabe "ab 18 Jahren" sind auf den ersten Blick rar gesät, aber durchaus vorhanden – allen voran die Originals-Serie "From".

Unter dem "Comedy Central"-Reiter stehen aktuell nur Inhalte rund um "South Park" zum Abruf bereit.

Inhalte zum Start

Apropos Inhalte: Die können sich zum Start durchaus sehen lassen. Vor allem Star-Trek-Fans dürften dem neuen Serien-Ableger "Strange New Worlds" bereits entgegengefiebert haben. Aktuell sind die beiden ersten Episoden abrufbar, jeden Donnerstag gibt es dann eine Folge. Entsprechend sieht es auch bei der Western-Serie "1883" aus. Die Originals-Serie "Halo" nach der gleichnamigen Videospielreihe ist gleich komplett verfügbar. An Filmen bietet Paramount+ aktuell unter anderem "Sonic 2" und "Scream 5", ab dem 22. Dezember soll der diesjährige Blockbuster "Top Gun: Maverick 2" folgen. Eine Übersicht über die Inhalte zum Start hatte Paramount+ bereits im Juni gegeben.

Lesen Sie auch Strange New Worlds: Star Trek kann doch noch Spaß machen

Ähnlich wie Disney+ präsentiert auch die Muttergesellschaft von Paramount+, Paramount Global, Inhalte seiner verschiedenen Marken unter mehreren Reitern (die merkwürdigerweise so angeordnet wurden, dass der letzte Reiter über den Startbildschirm herausragt). So gibt es neben Paramount+ noch Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr. und den Smithsonian Channel. Allerdings sind unter dem Comedy-Central-Reiter aktuell nur Videos rund um die Zeichentrick-Serie "South Park" zu finden, darunter alle Folgen bis zur 2. Folge der 24. Staffel und der erste Teil des Specials "The Streaming Wars". In den USA ist bereits die 25. Staffel komplett gelaufen.

Nicht gerade der Gipfel der Bedienfreundlichkeit ist die Anordnung der Inhalte unter den einzelnen Reitern: Im Unterschied zur Startseite werde einfach alle Videos in einer langen Reihe ausgelistet. Das wirkt, als hätten es die Programmierer bis zum Deutschlandstart nicht geschafft, die GUI fertigzustellen.

Bei einigen Inhalten stehen keine englischen Untertitel bereit.

Ernüchterung gab es gestern Abend dann bei Bild und Ton. So lieferte der Dienst alle Videos nur mit HD-Auflösung und vor allem nur mit Stereoton aus. Hier hat sich mittlerweile allerdings etwas getan: Zumindest die englischen Originalfassungen liegen nun auch in Dolby Digital Plus 5.1 vor. Bei den deutschen Synchronfassungen ist aktuell (Stand 8. Dezember, 7:30 Uhr) aber immer noch Stereoton angesagt. Zudem lässt sich dem Shield TV Pro aktuell weiterhin kein 5.1-Ton entlocken.

Paramount+ bietet in den USA bis zu 4K/Dolby Vision und 3D-Sound im Dolby-Atmos-Format. Hier bleibt also die Hoffnung, dass der Dienst in den kommenden Tagen und Wochen noch nachbessert. Es wäre schön, wenn Paramount+ dann auch englische Untertitel für alle Inhalte abrufbar machen würde. (nij)