Paramount+: Michelle Yeoh kehrt für Film "Star Trek: Section 31" zurück

Paramount will seinen noch jungen Streaming-Dienst Paramount+ mit neuen Sci-Fi-Inhalten füttern. Das Medienunternehmen produziert einen Film namens "Star Trek: Section 31", für den die frisch gekrönte Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh in ihre Rolle als Kaiserin Philippa Georgiou zurückkehren wird.

Yeoh hatte Georgiou bereits in der Serie "Star Trek: Discovery" gespielt, die Anfang 2024 mit ihrer fünften Staffel enden wird. Kaiserin Georgiou soll in dem Film einer Geheimabteilung der Sternenflotte beitreten und sich mit den "Sünden ihrer Vergangenheit" herumschlagen, kündigte Paramount an. Die Produktion soll noch 2023 beginnen.

Noch nicht offiziell bestätigt ist dagegen eine Serie auf Grundlage des Comedy-Films "Galaxy Quest", die laut dem Branchenmagazin Deadline ebenfalls für Paramount+ produziert werden soll. Die Serie um die Kult-Persiflage befindet sich demnach noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Mark Johnson, der den 1999 erschienenen Film produziert hatte, soll auch für die geplante Serie verantwortlich sein.

Neue "Star Trek"-Inhalte

"Star Trek" ist für Paramount etwa das, was "Star Wars" für Disney ist: das große Zugpferd für den eigenen Streaming-Dienst. Ende März hatte Paramount bereits eine neue Serie namens "Starfleet Academy" angekündigt. Die Serie soll sich um den Nachwuchs der Sternenflotte drehen und ab 2024 produziert werden. "Starfleet Academy wird eine junge Gruppe von Kadetten vorstellen, die zusammenkommen und einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus verfolgen", schreibt Paramount.

Ebenfalls in Arbeit sind weitere Staffeln für "Strange New Worlds". Die Serie "Star Trek Discovery" endet dagegen mit der fünften Staffel, die Anfang 2024 bei Paramount+ erscheinen soll. "Star Trek: Picard" endet mit der dritten Staffel, die wegen einer Sonderregelung aktuell parallel bei Amazon Prime und Paramount+ ausgestrahlt wird.

(dahe)