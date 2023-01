Paramount+: TV-App kommt in Kürze für alle LG-TVs weltweit

LG hat seine CES-Pressekonferenz mit der Ankündigung gestartet, zwei Video-Dienste auf LG-Fernsehern weltweit verfügbar zu machen. So soll noch am heutigen Mittwoch in den Großbritannien und Irland die TV-App für den Streamingdienst Paramount+ veröffentlicht werden. Die App soll für andere Länder, darunter Deutschland, laut Präsentator „in den kommenden Tagen“ folgen. LG Deutschland konnte dies vor Ort nicht umgehend bestätigen, sprach aber davon, dass die App "in Kürze" bereitgestellt werde.

Paramount+ startete Anfang Dezember in Deutschland, allerdings ohne TV-App für LG-TVs – und das, obwohl der Dienst in den USA Fernseher des Herstellers ab Modelljahr 2018 unterstützt.

Es gibt aber einen Kniff: So lässt sich Paramount+ nicht nur als TV-App installieren, sondern auch als „Channel“ (Kanal) in der Apple-TV-App und über Amazons Prime-Video-App, die es für LG-TVs und die Konsolen gibt.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Paramount+ kennt keine „Cross-Autorisierung“, mit einem über App oder Browser erstellten Konto kann man sich also nicht bei dem Channel anmelden oder umgekehrt. Das ist eventuell ungünstig, wenn man mehrere Geräte nutzen will. Insofern ist eine TV-App für manche User wohl die bessere Lösung.

Weiterhin hat Paramount angekündigt, dass sein werbefinanziertes Streamingportal Pluto Teil der „LG Channels“-Plattform wird. Letztere ist auf LG-TVs mit Internetzugang ohne Zusatzkosten nutzen – und bringt eine Reihe von „Live TV“-Programmen, häufig zu Special-Interest-Themen. Pluto TV soll noch einmal über 100 neue „TV-Kanäle“ bringen. Konkrete Aussagen zum Start machten die Unternehmen bei der Präsentation hierzu nicht. (nij)