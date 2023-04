Elektromobilität: E-Stehroller haben in Paris keine Zukunft

Die Einwohner der französischen Hauptstadt Paris haben sich am Sonntag in einer Abstimmung mit großer Mehrheit gegen den öffentlichen Verleih von E-Stehrollern in der Stadt ausgesprochen. Von rund 1,4 Millionen Wahlberechtigten nahmen 103.084 an der Abstimmung teil, davon votierten 91.385 gegen die Selbstbedienungs-Roller, 11.256 dafür, ungültige oder leere Stimmzettel gab es zur Abstimmung am Sonntag 443.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo versprach nach der Abstimmung laut Mitteilung, den Willen des Wahlvolks umzusetzen. Schon vor der Abstimmung hatte ein Sprecher der Stadt gesagt, Paris betrachte den Ausgang der Bürgerbefragung unabhängig von der Beteiligung als bindend. Die Benutzung von privaten E-Stehrollern – in Paris "Trottinettes" genannt – soll auf jeden Fall nicht eingeschränkt werden.

Bürgermeisterin gegen Trottinettes

In Paris bieten bislang drei Vermieter rund 15.000 E-Scooter an. Ihre Lizenz läuft Ende August aus. Hidalgo hatte sich zuvor bereits als Gegnerin der Roller gezeigt und kritisiert, die Gefährte seien nicht umweltfreundlich und die Angestellten der Unternehmen nicht angemessen geschützt.

Anfang Dezember 2022 hatten die Roller-Vermieter die Regeln verschärft, um ein drohendes Verbot abzuwenden. Benutzer müssen zur Registrierung ihren Ausweis einscannen, damit nur Erwachsene die E-Stehroller nutzen und Rowdys leichter identifiziert und von der Vermietung ausgeschlossen werden können. Erleichtert werden sollte auch, Verkehrsverstöße mit den Rollern zu verfolgen, die außerdem Nummernschilder erhalten sollten. Zugesichert wurde, dass ungenutzt auf Bürgersteigen und Plätzen herumliegende Scooter schneller weggeräumt werden. Die Vermieter wollten dazu doppelt so viel Personal einsetzen.

Monatlich nutzen rund 400.000 Menschen die rund 15.000 E-Stehroller in Paris, allein im Oktober 2022 seien mit den Rollern 1,7 Millionen Fahrten zurückgelegt worden, hieß es in Medienberichten. Die Vermieter befürchten, die Pariser Entscheidung könne sich für die "Mikromobilität" als wegweisend erweisen. In Deutschland haben viele Kommunen dem Abstellchaos den Kampf angesagt. Mancherorts gibt es bereits gesonderte Abstellflächen für die Roller und Knöllchen für falsch abgestellte Fahrzeuge.

