Parship will Nutzer klarer über Kosten und Vertragsverlängerungen informieren

Das Online-Datingportal Parship will seine Kundinnen und Kunde künftig klarer über die Nutzungsgebühren und die automatische Vertragsverlängerung informieren. Dazu habe sich das Unternehmen nach Gesprächen mit der EU-Kommission und EU-Verbraucherschutzbehörden verpflichtet. Diese hatten Parship zuvor nach eigenen Angaben "auf unklare Informationen über das Widerrufsrecht und die Vertragsverlängerung hingewiesen".

Parship werde die Erklärung abgeben, dass der Verbraucher für die Zeit, in der er den Dienst in Anspruch genommen hat, proportional zu erstatten ist, heißt es von der EU-Kommission (PDF). Die automatische Verlängerung des Vertrags werde Parship auf der Angebots-Website und zweimal kurz vor Abschluss der Bezahlung erwähnen. Die EU-Kommission hatte auch bemängelt, dass Parship in verschiedenen Ländern unterschiedliche Geschäftsbedingungen geltend gemacht habe, obwohl die Dienstleistung dieselbe gewesen sei.

Standards für alle

Die europäischen Verbraucherschützer hatten 2019 und 50 Websites in 13 EU-Ländern überprüft und einige "Probleme im Zusammenhang mit unklaren Informationen über das Widerrufsrecht und die Vertragsverlängerung" festgestellt. Nun wollen die nationalen Verbraucherschutzbehörden weitere Schritte unternehmen, um die gesamte Branche an dieselben Standards zu binden und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

"Alle Online-Dating-Dienste sollten diesem Beispiel folgen, um sicherzustellen, dass die europäischen Verbraucher:innen Vertrauen in die online verfügbaren Angebote haben", erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders.

Der Verbraucherzentrale-Bundesverband (vzbv) hat Parship auch am Wickel, weil sich die kostenpflichtige Mitgliedschaft des Dienstes automatisch verlängert, wenn Kunden nicht rechtzeitig kündigen. Der vzbv hält das nicht für rechtens und strebt eine Musterfeststellungsklage an. Damit will er erreichen, dass Parships AGB unwirksam sind und Nutzer jederzeit aus dem Vertrag austreten können. Der vzbv ruft Kundinnen und Kunden auf, ihm zurückgewiesene Kündigungen zu melden. Vor Kurzem wies der vzbv darauf hin, dass Parship Kündigungen akzeptiert, vermutlich um einer Klage auszuweichen.

